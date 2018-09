Centrodestra | Salvini | ' Nessuna strategia del doppio forno'

Salvini e la gag con Mentana : “Candidati Centrodestra alle Regioni? Decisi a cena da Calenda” : Da Atreju, Matteo Salvini ha ricordato come l’accordo con il centrodestra resti a livello locale, mentre a livello nazionale ha rassicurato Luigi Di Maio e il M5s: “Il governo durerà 5 anni. Quando io prendo un impegno, lo voglio rispettare”, ha sottolineato. Salvini ha poi provocato il forzista Tajani, per poi scherzare con Mentana: “Come decideremo i candidati del centrodestra per le Regionali? Saranno Decisi a sorte, a cena da ...

Centrodestra - Salvini 'Non vado da Berlusconi solo accordi locali'. Poi attacca la Raggi 'Poteva fare di più' : FIUGGI - Traballa l'intesa nel Centrodestra sulla rinascita dell'alleanza politica. Traballa perché Matteo Salvini blocca i sogni di rinascita che coltiva Forza Italia . 'Ma no, no. io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali', dice infatti il ministro dell'Interno ...

Centrodestra - Berlusconi : "Torneremo al governo"/ Ultime notizie : Di Maio - "Lui moglie tradita da Salvini" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:08:00 GMT)

Dopo il vertice del Centrodestra Luigi Di Maio minaccia invano Matteo Salvini : 'Mi prenderò i voti del Nord' : Il vertice di ieri, giovedì 20 settembre, tra Silvio Berlusconi , Giorgia Meloni e Matteo Salvini è andato a buon fine e i tre sono usciti da palazzo Grazioli più uniti che mai. Eppure a Luigi Di Maio ...

Centrodestra UNITO ALLA REGIONALI : PATTO DEL BABÀ/ Ultime notizie - Salvini addio a M5s e elezioni anticipate? : CENTRODESTRA UNITO alle elezioni REGIONALI, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:13:00 GMT)

Berlusconi - Salvini e Meloni : Centrodestra unito in tutte le prossime elezioni : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...

Centrodestra torna unito per le elezioni regionali/ Berlusconi a Salvini : “Come fai a governare con M5s?” : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Salvini ritrova i vecchi alleati : alle regionali liste del Centrodestra : Oggi vertice con Salvini, Berlusconi e Meloni. La coalizione si presenterà compatta individuando candidati condivisi. E il vicepremier incassa il sostegno di FI e Fd I alle riforme del governo, che ...

Berlusconi incontra Salvini e Meloni : “Centrodestra esiste - è unito e resiste. A breve torniamo a governare l’Italia” : Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti al termine del vertice a Palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E non ha risparmiato bacchettate al governo. “Certamente il centrodestra è unito, funziona e resiste. Questo esecutivo? Non abbiamo visto nulla che serva alla ripresa dell’Italia. Nessuna riforma su fisco, burocrazia, giustizia, sicurezza, stato sociale. Un mio pronostico per il futuro? Tra non molto il ...

Salvini ha chiarito che la Lega è ancorata al Centrodestra : Nuovo vertice di centrodestra, questa volta anche alla presenza di Giorgia Meloni. “Salvini ha chiarito che la Lega è ancorata

Centrodestra UNITO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ Berlusconi ‘provoca’ Salvini : “presto al Governo” : CENTRODESTRA UNITO ALLE ELEZIONI regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Centrodestra unito alle elezioni regionali - vertice Lega-Fi-FdI/ Meloni : "Salvini - sintesi difficile con M5s" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: "Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s". Le ultime notizie.

Berlusconi vede Salvini e Meloni : “Presto il Centrodestra tornerà al governo” : «Se volete sapere il mio pronostico, sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del paese per la fortuna dell’Italia e degli italiani che usciranno abbastanza presto dall’ubriacatura che si sono presi nei confronti dei Cinque stelle». A parlare è Silvio Berlusconi parlando all’uscita da Palazzo Graziol...

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...