C' è chi strumentalizza l' insicurezza | no al modello unico che annulla il

Tur chi a : leader opposizione Kilicdaroglu - Erdogan strumentalizza vicenda Brunson per coprire fallimenti economici : ... detenuto nel paese dal 2016 con l'accusa di terrorismo, e la crisi con gli Stati Uniti che ne è derivata "per coprire i propri fallimenti in economia". È quanto dichiarato in una conferenza stampa ...

La guerra dei Verdi tedeschi alla Nutella : “La Ferrero ha strumentalizzato i Mondiali per vendere di più” : Cartellino rosso per la Nutella. Quella lanciata dalla nota esponente del partito dei Verdi tedeschi Renate Künast al noto prodotto dolciario della Ferrero è una vera e propria dichiarazione di guerra. «La Nutella ha strumentalizzato in modo inaccettabile e irregolare il campionato del mondo di calcio della Fifa in Russia per pubblicizzare i suoi p...