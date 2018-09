C' è chi rema contro | M5S blinda Casalino

'Nei ministeri c'è chi rema contro Sono uomini di Pd e Berlusconi' : "Nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro : uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema Sono i giornali del sistema..." Segui su affaritaliani.it

Anoressia - i ritrovi online delle “adepte” della magrezza estrema. Ma chiuderli non è possibile e una legge non c’è : Si definiscono “adepte di Ana”, cioè dell’Anoressia nervosa. Si danno delle regole, si motivano nel perseguire la magrezza estrema. Nati in Italia nei primi anni Duemila come diari virtuali in cui molte ragazze raccontavano l’evoluzione della malattia, nei blog e i siti pro-ana gli utenti si scambiano consigli su come tenere comportamenti restrittivi in ambito alimentare. L’evoluzione tecnologica ha aiutato lo sviluppo di un ...