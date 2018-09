C' è bisogno di un cambiamento Il destino di Grey’s Anatomy è in bilico

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) La stagione numero 15 di Grey"sdebutta in America dal prossimo 27 Settembre e in Italia è prevista per il mese di Ottobre su SKy, eppure già si comincia a discutere in merito al futuro della serie tv. A parlare è proprio Ellen Pompeo che, in una recente intervista, afferma che il celeberrimo medical drama è a un passo dalla fine.I contratti sono in scadenza nel 2020 al termine di un"ipotetica stagione 16, e dopo quella data, quale sarà ildi Grey"s? "Non sono ancora pronta per un annuncio ufficiale,ma sento che l"universo di Meredith è stato esplorato in tutti i modi possibili, abbiamo raccontato tante storie, si sono avvicendati molti personaggi, ora c"èdi un" afferma l"attrice. "Insieme ai produttori stiamo cominciando a pensare a come potrebbe finire Grey"s, ma vogliamo comunque ponderare tutte le scelte con calma e razionalità. ...