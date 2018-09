Casalino | Violata riservatezza | Conte | Piena fiducia

blogo

(Di sabato 22 settembre 2018) Roccoè passato al contrattacco dopo la diffusione dell'audio nel quale suggeriva a due giornalisti cosa scrivere, chiedendostualmente di celare la fonte della notizia. Nell'audio, diventato di pubblico dominio,annunciava una 'megavendetta' nei confronti dei dirigenti del Mef, accusati di fare ostruzionismo.ha precisato che l'audio in questione è stato diffuso senza il suo consenso ed ha sottolineato la gravità di questo gesto: "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti. La pubblicazione vìola il principio costituzionale di tutela delladelle comunicazioni e, nel caso fosse accertato che sia stato volontariamente diffuso ad opera dei destinatari del messaggio, le più elementari regole deontologiche che impongono riserbo in questa tipologia di scambi di ...