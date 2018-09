Casalino | bufera sull' audio contro i tecnici Mef Di Maio e Conte lo blindano | ira Tria

Bufera su Rocco Casalino : Nelle parole del responsabile della comunicazione pentastellato, tutta la rabbia del partito contro i tecnici del ministero dell'Economia, 'colpevoli' di ostruzionismo e di non riuscire trovare i ...

«Megavendetta» contro i tecnici di Tria : è bufera su Rocco Casalino . Conte conferma la fiducia : Una tegola dietro l’altra per Rocco Casalino. Dopo le polemiche scatenate dal megacompenso connesso alla sua funzione di portavoce del presidente del Consiglioa far insorgere...

Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef : 'Conversazione privata - violata la mia riservatezza' : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...