Casalino | audio shock | Tecnici del Tesoro obbediscano o

'Pronti a cacciare le m... del Mef'. Ecco l'audio delle minacce di Casalino al ministero del Tesoro : 'O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia'. Così Rocco Casalino parla in un audio. Il contenuto è stato diffuso da diversi giornali, scatenando la polemica intorno al l portavoce di palazzo Chigi. I dem chiedono le sue dimissioni, ...

L’audio di Rocco Casalino : “Senza reddito cittadinanza pronti a far fuori tecnici ministero Economia” : “Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza il 2019 saremo pronti a fare fuori quelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale. L'articolo ...

Dopo l’audio di Casalino il Pd chiede le sue dimissioni : “Indegno - Conte lo allontani” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef nel caso in cui non trovino le risorse per il reddito di cittadinanza, il Pd chiede le dimissioni del portavoce di Giuseppe Conte: "Sono parole inaudite", "da Casalino l'arroganza del potere", "Conte allontani questa gente indegna".Continua a leggere