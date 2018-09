Casalino | ' Al Mef trovino i soldi o li cacciamo' Ira Pd | M5S lo difende Giorgetti | non

Reddito di cittadinanza - Casalino : 'Trovino i soldi al Mef o li facciamo fuori' : "Se non trovano i soldi per il Reddito di cittadinanza [VIDEO] , il M5S dedicherà l'intero 2019 a far fuori una marea di gente del ministero dell'Economia e Finanze". La notte del lunghi coltelli in ...

Crosetto spiega perché le parole di Casalino sul Mef sono gravi : D'altronde l'ex sottosegretario alla Difesa ricorda che 'c'è uno spoil system attraverso il quale la politica può intervenire sull'alta dirigenza pubblica'. Andare oltre è fuori dallo stato di ...

Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5S lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...

Audio Casalino minaccia repulisti Mef - bufera su portavoce Premier : Roma, 22 set., askanews, - Una 'megavendetta' nei confronti dei tecnici del Mef che non stanno facendo di tutto per reperire le risorse necessarie per realizzare il reddito di cittadinanza. E' quella ...

L'audio di Casalino che minaccia epurazione dei tecnici del MEF : Roma, 22 set., askanews, - Ecco L'audio del portavoce del governo, Rocco Casalino, con l'invettiva contro i funzionari del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze,. Non si sa da dove sia uscita ...

Casalino : 'Al Mef trovino i soldi o li cacciamo'. Il Pd attacca - M5S lo difende : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

'Pronti a cacciare le m... del Mef'. Ecco l'audio delle minacce di Casalino al ministero del Tesoro : 'O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia'. Così Rocco Casalino parla in un audio. Il contenuto è stato diffuso da diversi giornali, scatenando la polemica intorno al l portavoce di palazzo Chigi. I dem chiedono le sue dimissioni, ...

"Faremo fuori tutti al Mef". L'audio di Casalino agita i 5 Stelle : "Se non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, per tutto il 2019 ci dedicheremo a far fuori una marea di gente del Ministero dell'Economia", si sente nel file registrato. Non è un'...

Bufera su Casalino per audio choc sul Mef - Orfini : 'Conte allontani gente indegna' : ANZALDI: Casalino HA VIOLATO CODICE DIPENDENTI, VA LICENZIATO 'Con le sue minacce e insulti ai dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia, Rocco Casalino mette in campo un'evidente operazione ...

Mef - M5s difende Casalino : nei ministeri c'è chi rema contro : Roma, 22 set., askanews, - 'La linea del Movimento cinquestelle non è mai cambiata': si intitola così il post, pubblicato sul blog ufficiale di M5s, in cui i Cinquestelle difendono Rocco Casalino, ...