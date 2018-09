Caldo | Coldiretti Lombardia | boom di notti “tropicali” a Milano

Caldo - Coldiretti : l’anomalia una manna per la vendemmia : L’anomala bolla di calore di settembre non solo prolunga le vacanze per 11,6 milioni di italiani, ma è provvidenziale, dopo la pioggia, per il vino Made in Italy con la vendemmia in pieno svolgimento in Italia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’imprevista settimana di sole è decisamente molto importante ai fini della raccolta di un’uva sana e dalle buone caratteristiche qualitative. Il bel tempo – sottolinea la Coldiretti – ...

Coldiretti - il 2018 è il quarto anno più Caldo del pianeta : Teleborsa, - Il 2018 annus horribilis per il cambiamento climatico, il cui indice principale è il surriscaldamento globale. Lo rivela Coldiretti che, esaminando la banca dati del Noaa, National ...

Caldo - Coldiretti : -10% del raccolto del grano in Europa : La siccità ed il Caldo hanno tagliato la produzione di grano in Europa del 10% rispetto allo scorso anno per effetto soprattutto del calo dei raccolti in Nord Europa, in Germania e Francia. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla crisi del grano evidenziata dal Wall Street Journal: le stime sono ridotte ad appena 127,7 milioni di tonnellate per il grano tenero destinato a pane e biscotti nell’Unione Europea secondo ...

Caldo - Coldiretti : “Agricoltura in ginocchio - interviene l’Europa” : “L’agricoltura europea è in ginocchio per il Caldo e la siccità, dalla Lettonia dove e’ stata dichiarata l’emergenza, alla Svezia dove è caduto solo il 12% delle precipitazioni stagionali, dalla Germania dove si aspetta un calo del 20% del raccolto di cereali e di patate e la vendemmia non e’ mai stata cosi’ anticipata, alla Gran Bretagna dove manca il foraggio per nutrire il bestiame, fino alla Danimarca dove ...

Caldo - Coldiretti : SOS in stalla - dalle mucche -15% latte : Stress da Caldo anche per gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo fino al 15 per cento circa di latte in meno rispetto ai periodi normali. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’innalzamento delle temperature nell’ultima settimana dalle stalle ai pollai, dove si registrano difficoltà nelle aree piu’ colpite dall’afa. Per le mucche – sottolinea la ...

Caldo - Coldiretti : “Atteso da 3 italiani su 4 - ma è sos frutta” : Il Caldo e il sole sono attesi da 3 italiani su 4 (75%) che hanno l’obiettivo della tintarella e si espongono per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ nel weekend estivo piu’ bollente ha aperto in piccole e grandi città i mercati di campagna amica www.campagnamica.it con numerose iniziative, dalle degustazioni guidate al vademecum per non sprecare, dalla top ten ...