Bundesliga | il Bayern Monaco non fa sconti allo Schalke 04

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-1 - pagelle e tabellino - Bundesliga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-1 - risultato e cronaca in diretta live - Bundesliga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Bundesliga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bundesliga : il Bayern travolge lo Stoccarda - ma il Wolfsburg tiene il passo. I risultati della seconda giornata : Tutto facile per il Bayern Monaco che, nella trasferta di Stoccarda, ha segnato tre reti, centrando la seconda vittoria consecutiva in due partite, dopo il successo all'esordio contro l'Hoffenheim,. ...

Bundesliga : Wolfsburg e Bayern - tris e punteggio pieno : La squadra di Labbadia vince 3-1 a Leverkusen, quella di Kovac fra 3-0 a Stoccarda. L'Eintracht, avversario della Lazio in Europa League, cede in casa al Werder Brema

Bundesliga - Bayern-Hoffenheim 3-1 : Coman esce in lacrime : Il polacco Lewandowski, a sua volta reduce da una prestazione in coppa del mondo a dir poco scialba, si è confermato decisivo per la sua squadra dopo la tripletta segnata il 12 agosto in Supercoppa ...

Bundesliga : Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE : Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE , 23' Muller, FORMAZIONI UFFICIALI Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e ...

Bundesliga al via : Bayern Monaco-Hoffenheim in diretta LIVE. Formazioni ufficiali : Formazioni ufficiali Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e Lewandowski Hoffenheim, 3-5-2, : Baumann; Bicakcic, Vogt, ...

Via Bundesliga con Bayern favorito che riceve l'Hoffenheim - LIVE : I mal di pancia di Lewandowski sono tra i pochi ostacoli che trovera' di fronte il Bayern nella rincorsa del suo ennesimo scudetto. Il nuovo tecnico Niko Kovac si e' gia' integrato, 5-0 all'Eintracht ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Hoffenheim - 1^ Giornata Bundesliga 24-08-18 : All’Allianz Arena, Bayern Monaco e Hoffenheim apriranno le danze della cinquantesima Bundesliga, con i padroni di casa campioni in carica e alla ricerca del settimo titolo consecutivo. I bavaresi non hanno apportato grosse modifiche alla rosa, con l’unico acquisto da segnalare l’ex Schalke Goretska, ma ha una nuova guida in panchina, ovvero Niko Kovac, vecchia bandiera del club e che ha fatto tanto bene con ...