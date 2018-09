BREXIT | NUOVO REFERENDUM PIU' VICINO Il nodo irlandese | La UE vuole mantenere l' apertura

BREXIT - appello del sindaco di Londra : 'serve nuovo referendum' : ... Sadiq Khan, lancia un drammatico appello per un secondo referendum sulla Brexit , sottolineando che la premier Theresa May non ha 'il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia ...

BREXIT : ceo Jaguar Land Rover lancia nuovo allarme su 'no deal'. In gioco 12 mld e molti posti di lavoro : LONDRA - Ennesimo avvertimento dall'industria automobilistica del Regno Unito sui rischi di una Brexit 'no deal', un divorzio senz'accordo dall'Ue. Stavolta a lanciarlo,...

BREXIT : popolo voterebbe contro con nuovo referendum : ...noto da Bloomberg secondo cui la ragione che spinge gli inglesi al cambiamento è la paura crescente tra gli elettori precedentemente favorevoli alla Brexit che lasciando l'UE si danneggerà l'economia,...

BREXIT : inglesi voterebbe contro con nuovo referendum : ...noto da Bloomberg secondo cui la ragione che spinge gli inglesi al cambiamento è la paura crescente tra gli elettori precedentemente favorevoli alla Brexit che lasciando l'UE si danneggerà l'economia,...

BREXIT - May : “no a nuovo referendum”/ Ultime notizie : le ragioni di chi vuole una seconda consultazione : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:08:00 GMT)

Farage is back e pensa a un nuovo referendum sulla BREXIT : Roma. Il padre della Brexit ed ex leader dell’Ukip, Nigel Farage, torna in politica per combattere contro l’accordo con l’Unione europea voluto dal premier Theresa May. La notizia non stupisce più di tanto: alcuni osservatori hanno fatto notare che non se n’era mai andato del tutto. Anche dopo avere

Dona un milione di euro per nuovo referendum BREXIT : "Torniamo indietro" : Un milione di euro per tornare indietro. È questo che vuole Julian Dunkerton, co-fondatore del marchio di abbigliamento mondiale Superdry. L'imprenditore ha annunciato il suo sostegno all'...