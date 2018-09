Boxe | Anthony Joshua è Campione del Mondo dei pesi massimi WBA | IBF | WBO e IBO Povetkin

oasport

(Di domenica 23 settembre 2018) Così era nelle previsioni, così è andata alla fine:, nel tripudio di 80.000 persone accorse allo stadio di Wembley, ha conquistato il titolo dideldei, unificando le corone iridate WBA, IBF, WBO e IBO. Il ventottenne di Watford ha sconfitto per KO alla settima ripresa il russo Alexander, che a 39 anni non è riuscito a compiere quella che sarebbe stata un’impresa oltremodo storica. Il combattimento è stato preceduto da una ricca introduzione musicale, con una lunghissima camminata verso il ring eintrodotto da We Will Rock You dei Queen e da Seven Nation Army dei White Stripes, un canto che per tutta la notte il pubblico londinese ha continuato a intonare in sostegno del proprio pugile. A partire meglio, però, è stato, che sul finale del primo round ha fatto barcollarecol diretto portato dal proprio ...