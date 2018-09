BORDIGHERA | AUTO CONTRO BUS | 2 MORTI Ultime notizie | un sorpasso azzardato poi lo scontro

BORDIGHERA . Incidente choc sull’Aurelia. Auto si schianta contro un bus : morti due coniugi : Sono i coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, e Germana Andreetto, 59 anni, le vittime del drammatico Incidente stradale avvenuto verso le 12,30 sulla strada statale Aurelia. L'uomo alla guida avrebbe perso il contro llo della Fiat Punto, forse in una manovra di sorpasso, andando a schianta rsi contro l’ Auto bus.Continua a leggere

