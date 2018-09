Bologna-Roma | parla Di Francesco | la conferenza stampa LIVE

Serie A - Massa arbitrerà Bologna -Roma. Abisso per Lazio-Genoa : ROMA - Sarà Davide Massa a fischiare la sfida tra Bologna e Roma al Dall'Ara, domenica 23 alle 15. Lo ha reso noto la Lega di Serie A, insieme alle altre designazioni arbitrali per la quinta giornata ...

Giro d'Italia 2019 - si parte da Bologna - Roma sarà città di tappa ma non per il finale : Bologna diventa rosa. Dopo Israele nel 2018, il capoluogo emiliano sarà la sede della parte nza del Giro d'Italia 2019 . Scelta la data, il prossimo 11 maggio con una cronoscalata di 5 chilometri che ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...