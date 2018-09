Bologna | Inzaghi si gioca la panchina | testa a testa per l’eventuale sostituto

Bologna in crisi - ma il pubblico è da favola : “invasione” di tifosi a Casteldebole - Inzaghi carica la squadra : Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del pubblico di Bologna accorso a Casteldebole ad incitare la squadra Il Bologna sta vivendo un inizio di stagione senz’altro complicato sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Il pubblico bolognese però non ha voltato le spalle alla squadra, anzi, si è presentato in massa oggi a Casteldebole per incitare i calciatori verso un cambio di rotta totale dopo le prime gare di ...

Serie A Bologna - ribadita la fiducia a Pippo Inzaghi : Bologna - In casa Bologna ieri è stato il giorno delle rassicurazioni. Fenucci e Bigon con Di Vaio hanno parlato per una mezzoretta con Pippo Inzaghi . Una mezzoretta di colloquio, nel corso del quale ...

Bologna : l'ad Fenucci rassicura Inzaghi : Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , l'amministratore delegato del Bologna Fenucci ha tenuto a rapporto ieri la squadra , in profonda crisi di risultati in questo avvio di campionato, un solo punto in classifica, zero gol ...

Bologna - Inzaghi ad un passo dall’esonero : due “big” per sostituirlo : Pippo Inzaghi rischia la panchina, il suo inizio al Bologna non è stato come ci si aspettava, già si parla di possibili sostituti Il Bologna non ha iniziato al meglio l’annata in campionato sotto la guida di Pippo Inzaghi. Il tecnico del club emiliano è già sotto esame ed in caso di una nuova sconfitta la situazione potrebbe degenerare portando all’esonero dell’ex Milan. Si stanno già facendo infatti i primi nomi in caso ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Bologna - a rischio Inzaghi : ecco l’eventuale sostituto : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar a tenere banco è la situazione legata all’allenatore Filippo Inzaghi. Inizio di stagione veramente deludente in casa rossoblu ma posizione di classifica che non sorprende, la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza non convince, in particolar il reparto avanzato non sembra all’altezza della categoria. Un solo punto conquistato, penultimo posto in classifica (solo per la ...

Genoa-Bologna 1-0 - altro gioiello di Piatek : Inzaghi ancora senza reti : Genoa-Bologna 1-0, tabellino, cronaca e statistiche La classifica di Serie A Genoa-Bologna 1-0, tabellino e cronaca Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Bologna - Inzaghi dà importanti indicazioni dall’infermeria : le ultime su Palacio e Falcinelli : La gara con l’Inter, Palacio e Falcinelli: Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del momento del suo Bologna “Domani sarà una partita impegnativa. Palacio non verrà convocato, non vogliamo rischiarlo. Falcinelli sta bene, si è allenato regolarmente“. Pippo Inzaghi ha dato le prime indicazioni di formazione in merito all’attacco del suo Bologna. Ancora fuori dunque Palacio contro il Genoa, l’uomo più ...

Serie A Bologna - Inzaghi attende il ritorno di Pulgar : Bologna - Erick Pulgar solo da giovedì potrà tornare a disposizione di Inzaghi e in quel momento si potranno verificare le scorie fisiche e psicologiche di un viaggio come quello deglii questi giorni. ...

Genoa-Bologna - Perinetti svela due retroscena su Destro e Inzaghi : Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha rivelato alcuni retroscena di mercato delle scorse settimane che ha visti protagonisti il Grifone e il Bologna, proprio avversario dei ...

Bologna - zero gol fatti in tre partite : la decisione di Inzaghi che deve far riflettere : Inizio di stagione veramente negativo in casa Bologna, un solo punto conquistato nelle prime tre giornate del campionato italiano e nuovo campanello d’allarme dopo la sconfitta contro l’Inter. Consultando le statistiche un dato balza subito all’occhio: zero gol realizzati. Un record negativo che non sorprende, subito dopo la chiusura del mercato abbiamo espresso tutti i dubbi sul reparto avanzato degli uomini di Filippo ...

Bologna - Inzaghi : "Per settanta minuti mai in difficoltà" : 'Sconforto? No questo no'. Pippo Inzaghi non guarda al risultato della sfida del Dell'Ara che ha visto il suo Bologna uscire sconfitto per 3-0 dall'Inter. Il tecnico rossoblu ai microfoni di Sky ...

Bologna da record… negativo! Inzaghi è già nel mirino delle critiche : Bologna, Pippo Inzaghi artefice di un record pessimo che davvero non si addice al bomber di razza che è stato da calciatore Il Bologna ha fissato un record non proprio entusiasmante, un record che non si addice alle qualità calcistiche di Pippo Inzaghi. Non era infatti mai capitato che la squadra emiliana iniziasse il campionato con tre incontri senza mai andare in rete. Zero gol, per la squadra di uno dei bomber più prolifici della storia ...

Bologna - Inzaghi loda i suoi tifosi e lancia la sfida all’Inter : Bologna, Filippo Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista della difficile gara contro l’Inter di domani “Il tifo del Bologna si sta dimostrando molto intelligente e noi dobbiamo renderli orgogliosi di noi. L’Inter ha una squadra per vincere lo scudetto, abbiamo poco da perdere; se si guarda ai nomi non c’è gara ma nel calcio abbiamo visto a volte sovvertire pronostici già scritti. Dovremo esser bravi a ...

Bologna-Inter - Inzaghi : 'Non mi spaventa nulla - i nerazzurri dovranno sudarsela. Destro in campo? Vedremo' : Un solo punto nelle prime due giornate di campionato, per un ruolino di marcia identico a quello della prossima squadra avversaria, l'Inter. Per il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi, sconfitto all'...