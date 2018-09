Beyoncé | le pesanti accuse dell' ex batterista | ' Pratica magia nera e uccide i

Blastingnews

: BEYONCÈ È UNA STREGA? / L'accusa dell'ex batterista Kimberly … – Il - forumcani : BEYONCÈ È UNA STREGA? / L'accusa dell'ex batterista Kimberly … – Il - accorditesti : Testo canzone Listen di Beyonc? #Ibiza2017 -

(Di sabato 22 settembre 2018) Una nuova polemica si abbatte su Beyoncé, la cantante di fama internazionale che recentemente è stata anche in Italia sia per il suo nuovo tour che per trascorrere un periodoe sue vacanze estive con il marito Jay-Z. In queste ore a sparare a zero contro la cantante è stata la sua ex, la quale ha presentato un ordine restrittivo nei suoi confronti e ha mossodecisamente molto forti. A riportare la notizia in queste ore è stato il sito americano 'The Blast', che è entrato in possessoa denuncia presentata dalla donna. Le gravicontro Beyoncé: '' Nel dettaglio viene detto che l'exKimberly Thompson, che ha avuto modo di lavorare per ben sette anni al fiancoa cantante di fama internazionale, ha presentato un ordine restrittivo nei suoi confronti e l'ha accusata di molestie sessuali e addirittura di stregoneria. ...