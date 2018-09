Berlusconi torna in campo e lancia una frecciata a Salvini | “Sta con i 5 Stelle | bisogna

Centrodestra torna unito per le elezioni regionali/ Berlusconi a Salvini : “Come fai a governare con M5s?” : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Salvini-Berlusconi - torna il dialogo. Ma Tajani nega un accordo sulla Rai : Nel centrodestra si cerca l'intesa su presidenza Rai, pubblicità e voto regionale. Ma il nome di Foa non convince. Presto ci sarà un vertice anche con Giorgia Meloni -

Monza calcio - Galliani sull’acquisto del club con Berlusconi : “Siamo come CR7. Ci sentiamo come Ulisse che torna a Itaca” : Berlusconi e Galliani come Cristiano Ronaldo. L’accostamento arriva dallo stesso ex ad del Milan e senatore di Forza Italia, che in un’intervista al Corriere della Sera parla della possibile acquisizione del 70% del Monza calcio da parte dell’ex storico duo dirigenziale del club rossonero. “Sa cosa mi hanno detto? Il potenziale arrivo di Silvio e Adriano in Serie C sta causando lo stesso terremoto che CR7 ha portato in ...

Berlusconi torna in campo. A Fiuggi detterà la linea : Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi azzurri, allontana la 'seconda gamba': 'Cimentarsi nel Piccolo chimico della politica non è esattamente la priorità di questo tempo per un solo motivo: Forza ...

Sgarbi quotidiani torna in tv dopo vent’anni? Mediaset non conferma ma il critico ne è sicuro : “Ho parlato con Berlusconi” : dopo quasi vent’anni torna in tv “Sgarbi quotidiani”, non una semplice indiscrezione ma un vero e proprio annuncio del famoso critico d’arte. A La Zanzara su Radio 24 ha parlato della nuova edizione del programma andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1999, subito dopo il Tg5 e prima dell’atteso appuntamento quotidiano con Beautiful. Una striscia di quindici minuti con Sgarbi al centro della scena alle prese ...

Berlusconi e Galliani vogliono tornare nel calcio comprando il Monza : Dopo l'uscita di scena di oltre un anno fa, con la sofferta vendita del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a ricominciare una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver portato il Milan sul tetto del mondo, la coppia avrebbe in mente una nuova 'pazza' avventura: acquistare la Società Sportiva Monza 1912 s.r.l., nota semplicemente come Monza, formazione che attualmente milita nella serie ...

Berlusconi e Galliani progettano di tornare nel calcio : forte interesse per il Monza : La coppia più vincente nella storia del calcio è pronta a rimettersi in gioco. A distanza di un anno e mezzo circa dalla cessione del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani starebbero trattando per l’acquisizione delle quote di maggioranza del Monza, società che attualmente milita in Serie C. La clamorosa indiscrezione, che sta trovando conferme da più parti, è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Berlusconi e Galliani comprano ...

Berlusconi e la Miss : da Torino il processo ritorna a Milano : Da Milano a Torino e ritorno. Il fascicolo che vede indagati l'ex premier Silvio Berlusconi e l'avvenente , ex, finalista di Miss Italia Roberta Bonasia - per corruzione in atti giudiziari in concorso ...

Pier Silvio Berlusconi : Canale 5 torna su Sky e sarà al tasto 105 del telecomando : Canale 5 torna sulla piattaforma Sky: da mercoledì 5 settembre ha annunciato una nota della tv di Pier Silvio Berlusconi , nella foto, l'ammiraglia Mediaset sarà visibile anche alla posizione 105 del ...