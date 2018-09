Berlusconi | FI si apre a moderati che hanno votato con rabbia

Vito Crimi apre la "caccia" alle tv di Berlusconi : Per Berlusconi "è finita la pacchia. Occorre ridistribuire la pubblicità tra tv e carta stampata", introducendo "dei tetti". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Vito Crimi, in un'intervista al Fatto quotidiano conferma la volontà dei 5 Stelle di "togliere i fondi pubblici" a "tutti gli organi di informazione" partendo dal decreto Lotti riguardante il Fondo per il pluralismo ...