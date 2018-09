Battlefield 5 in uscita a novembre | i cambiamenti ufficiali rispetto alla beta

Battlefield 5 pronto a tanti cambiamenti - i piani di DICE per l’uscita : È stata una open beta che non ha particolarmente entusiasmato quella di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto targata Electronic Arts e curata da DICE: una carenza d'entusiasmo che non è ovviamente dettata dall'aspetto contenutistico del gioco, come sempre fonte abbondante di soddisfazione videoludica, quanto invece dai numerosi problemi tecnici riscontrati dagli utenti che si sono fiondati sui campi di battaglia digitali della ...

Come cambierà Battlefield 5 prima dell'uscita grazie ai consigli dei giocatori : Tutto questo ha chiaramente cambiato i piani ludici di milioni di giocatori in tutto il mondo, che sono stati di fatto costretti a rivedere la propria personale mappa di giochi da possedere entro ...

Come cambierà Battlefield 5 prima dell’uscita grazie ai consigli dei giocatori : La beta di Battlefiled 5 è ancora attiva e sta andando molto forte tra i giocatori. I veterani del franchise hanno notato che in realtà sono cambiate un bel po' di cose. Gli sviluppatori sono consapevoli degli attuali difetti del titolo e quindi si sono rivolti sostanzialmente ai giocatori per le segnalazioni. Basti guardare solo il tweet del design director di Battlefield 5, Daniel Berlin, in basso. Sono diversi i cambiamenti di Battlefield ...

Uscita Battlefield 5 : perché è stato rinviato e nuova data : Battlefield 5 è stato ufficialmente rinviato da Electronic Arts. Il publisher ha diramato una nota attraverso i canali social dei titolo. Lo sparatutto era previsto inizialmente per il 19 ottobre. Qual è quindi la nuova data di Uscita di Battlefield 5 e perché è stato rinviato? Non vi teniamo sulle spine: la nuova Uscita di Battlefield 5 è fissata ora per il 20 novembre 2018 ed Electronic Arts ha spiegato il perché di questa decisione dello ...