Bari | Salvini | galera per chi pesta essere umano

Aggressione squadrista a Bari : feriti 2 manifestanti del corteo antirazzista e anti-Salvini : Aggressione di stampo squadrista a Bari, al termine del corteo antirazzista dal titolo 'Mai con Salvini': due persone sono rimaste ferite dopo aver subito un'Aggressione con mazze e cinghie da parte di alcuni militanti di Casapound che sono stati identificati dalla questura. Ad assistere alla scena anche l'europarlamentare Eleonora Forenza.Continua a leggere

Bari - aggressione al corteo antirazzista contro Salvini : “Picchiati dai fascisti”. Due feriti. Casapound : “Noi provocati” : Aggrediti con cinghie e tirapugni, davanti a dei bambini, mentre tornavano a casa dopo aver preso parte a un corteo antirazzista. È successo a cinque persone nella serata di venerdì 21 settembre, nel quartiere Libertà di Bari, di fronte alla sede di Casapound. In due sono rimasti feriti: uno è Antonio Perillo, assistente dell’europarlamentare Eleonora Forenza della lista Tsipras, che è stato ferito alla testa ed è stato medicato con nove ...

La visita di Salvini a Bari e il ‘bagno di folla’ che in realtà non c’è : Il 'bagno di folla' trasmesso su tutti i canali social dalla Lega per l'accoglienza di Matteo Salvini a Bari, viene in realtà ridimensionato da immagini scattate da altre inquadratura. È vero che in molte persone hanno voluto accogliere e abbracciare Salvini di persona, ma non parliamo di certo delle folle oceaniche viste sugli account dello stesso ministro e dei suoi collaboratori.Continua a leggere

Salvini a Bari : "Unici razzisti sono sindaci di sinistra" : ''Non vengo a portare promesse, vengo a portare impegni che sono in grado di mantenere . Il primo impegno che prendo con i cittadini del quartiere Libertà e di tutta Bari, lo abbiamo studiato già al ...

"Qui troppi migranti". Salvini a Bari : "Manderò più forze dell'ordine" : Ha voluto incontrare alcuni cittadini di Bari firmatari di una petizione a lui indirizzata, per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere "Libertà" a causa dei migranti lì residente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di raggiungere il capoluogo pugliese e parlare di persona con gli appartenenti al 'Movimento Riprendiamoci il Futuro' (promotore della raccolta di firme). Salvini ha visitato il rione per vedere con i ...

Salvini sposta i rinforzi da Bitonto a Bari : il sindaco Abbaticchio minaccia le dimissioni : 'Se il ministro Salvini non garantirà il potenziamento strutturato dell'organico delle forze dell'ordine, sono pronto a lasciargli la fascia tricolore sulla scrivania'. Il sindaco di Bitonto e ...