Bari non ha paura!

Bari - AGGRESSIONE A MANIFESTANTI ANTI-SALVINI/ Ultime notizie video - ministro : "Non mi baso sui giornali" : BARI, AGGRESSIONE a MANIFESTANTI anti Salvini al quartiere Libertà. Ultime notizie, CasaPound non ci sta e si difende: “Noi siamo stati provocati". L'episodio dopo le 22:00 di ieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Serie D - la passione a Bari non conosce categoria : in 15mila per l’esordio casalingo in campionato : Il Bari non disputava un campionato inferiore alla Serie B dalla stagione 1983-84, quando dopo un solo anno nel purgatorio della Serie C1, i galletti vinsero il campionato e tornarono in cadetteria. Nel frattempo sono trascorsi 35 anni in cui al “San Nicola” i tifosi biancorossi hanno potuto ammirare le gesta di qualche campione oltre a quelle dei propri beniamini: Platini, Maradona, Batistuta, Gullit, Vieri, Ronaldo, Totti, ...

Risultati Serie D - le grandi non sbagliano : spettacolo Bari a Messina - Pozzebon ‘sfida’ i tifosi giallorossi : Risultati Serie D – Si è giocata la prima giornata del campionato di Serie D, spettacolo del Bari nella gara contro il Messina, 0-3 il risultato finale che non lascia repliche. I pugliesi partono forte e, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, trovano il gol del vantaggio con Floriano: Ragone respinge un pallone che probabilmente sarebbe finito fuori, la palla arriva all’attaccante ex Foggia che da due passi deve solo ...

La visita di Salvini a Bari e il ‘bagno di folla’ che in realtà non c’è : Il 'bagno di folla' trasmesso su tutti i canali social dalla Lega per l'accoglienza di Matteo Salvini a Bari, viene in realtà ridimensionato da immagini scattate da altre inquadratura. È vero che in molte persone hanno voluto accogliere e abbracciare Salvini di persona, ma non parliamo di certo delle folle oceaniche viste sugli account dello stesso ministro e dei suoi collaboratori.Continua a leggere

De Laurentiis non si ferma - dopo il Bari mire sull'Hajduk di Spalato : Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli e del Bari, ha espresso interesse ad acquistare l'Hajduk di Spalato, la famosa squadra di calcio dalmata, che vive attualmente gravi problemi finanziari ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : non solo il Bari - pronto ad acquistare un altro club : “Datemi la possibilità e compro l’Hajduk. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell’Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che ‘volentieri’ sarebbe venuto ...

Ventimiglia - minacce e insulti alla Barista che serve i migranti 'Ma io non mollo' : A Ventimiglia, in via Hanbury, l'ultimo presidio di umanità in questa zona di confine ha l'insegna bianca e ordinaria di un locale che si presenta come tanti altri. Ma al bar Hobbit, dedicato al ...

Ventimiglia - minacce e insulti alla Barista che serve i migranti : "Ma io non mollo" : Titolare di un locale nella cittadina ligure, aiuta gli stranieri di passaggio verso la Francia: "Entravano adulti e bambini con le infradito d'inverno e la pancia vuota da giorni. Come potevo voltare la faccia?". Da allora ha ricevuto anche sputi ma non desiste anche se gli...

De Magistris : "Napoli a Bari? Non accadrà" : 'È impensabile quindi non accadrà mai'. E' secca la risposta di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla possibilità che il Napoli giochi le partite di Champions nello Stadio San Nicola, ...

Napoli a Bari in Champions League? Palmieri : “Spero sia un bluff - la città non lo merita” : Dopo la provocazione lanciata da De Laurentiis, il quale ha avanzato l’ipotesi di far giocare le partite di Champions League del Napoli al “San Nicola” di Bari, è arrivato il commento di Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza del Comune di Napoli: “L’ipotesi avanzata da De Laurentiis di far giocare le partite di Champions del Napoli nello stadio di Bari è frutto del perdurante braccio di ...

Il “sogno” di De Laurentiis si spegne sul nascere : niente Champions a Bari - il San Nicola non ha l’agibilità UEFA : De Laurentiis ha “minacciato” di spostare le partite del Napoli di Champions League al San Nicola di Bari, ma non potrà farlo Aurelio De Laurentiis intende spostare le partite di Champions League del Napoli in quel di Bari (QUI L’INTERVISTA), ma non potrà farlo a causa della mancata agibilità UEFA dello stadio San Nicola. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha spento sul nascere l’idea ...

De Magistris - Napoli a Bari? Non accadrà : Napoli, 11 SET - "È impensabile quindi non accadrà mai". E' secca la risposta di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla possibilità che il Napoli giochi le partite di Champions nello ...

De Magistris - Napoli a Bari? Non accadrà : ANSA, - Napoli, 11 SET - "È impensabile quindi non accadrà mai". E' secca la risposta di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla possibilità che il Napoli giochi le partite di Champions ...

De Magistris - Napoli a Bari? Non accadrà : ANSA, - Napoli, 11 SET - "È impensabile quindi non accadrà mai". E' secca la risposta di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla possibilità che il Napoli giochi le partite di Champions ...