Bannon alla Festa di Fdi | Voi sapete cosa fare e a Bruxelles vi temono Davos? Ha

Steve Bannon ad Atreju Il "guru" dalla Meloni : Ad Atreju 2018 ci sarà anche Steve Bannon . Il guru del populismo internazionale di fatto sarà in Italia per partecipare agli incontri della 21esima edizione della kermesse di Fratelli d'Italia. Ad ...

Michael Moore : “ Bannon ha scippato alla sinistra la bandiera della rivoluzione populista” : «Trump è lo strumento del nuovo autoritarismo. Se non lo fermiamo alle elezioni midterm di novembre, rischiamo di perdere la democrazia». Michael Moore è scatenato. Lo incontro all’anteprima del suo nuovo documentario, e mette in guardia anche l’Europa: «Viviamo un momento terribile, e ognuno ha la sua battaglia. Ho parlato a lungo con Steve Bannon...

Salvini incontra Steve Bannon e aderisce alla sua fondazione The Movement : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Venerdì 7 settembre ore 16.50 Salvini incontra Steve Bannon e aderisce alla sua fondazione The Movement Matteo Salvini ha ...

Dalla Casa Bianca all’Internazionale populista : lo spauracchio dell’Europa si chiama Steve Bannon : È bastato l’annuncio di voler aprire un ufficio a Bruxelles in vista delle elezioni europee del 2019, e Steve Bannon ha acceso il dibattito. A conferma che quando gli alleati lo descrivono come una «macchina da guerra» mediatica non sbagliano. I detrattori sono meno lusinghieri, ma ne parlano comunque. L’ex stratega politico di Donald Trump, ha capacità e mezzi per restare sulla scena. Prima negli Usa e ora nella sua nuova ...