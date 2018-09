Banche ‘malate’ | c’è un indice per riconoscerle Ma è ingannevole

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 settembre 2018) Chi segue le vicende finanziarie, ricorderà sicuramente che la notizia più battuta sui social all’inizio dell’anno ha riguardato il Texas Ratio e quella classifica di 114“malate” stilata dal Sole24Ore. Tanti commenti, giuste preoccupazioni ma poi il silenzio e soprattutto nessun dubbio ulteriore, nessuna analisi che approfondisse la dinamica di costruzione formale dell’. Ma se di forma e sostanza abbiamo già parlato a proposito dei controlli degli organi competenti, ci meravigliamo invece quando la sostanza manca nelle analisi fatta da autorevoli commentatori economici. Ma andiamo con ordine. Il Texas Ratio deve il suo nome allo Stato americano in cui il banchiere Gerard Cassidy della RBC Capital Markets lo creò negli anni 80 per la valutazione dellelocali dopo una catena di fallimenti che ne aveva mandato in default alcune centinaia a seguito di ...