Auto contro cancello | grave trauma per un 23enne di Chitignano

Scontro tra due Auto - feriti un 52enne e un 21enne : Due auto si sono scontrate nella strada provinciale 28 tra Foiano della Chiana e Cortona all'altezza del Lago di Venere. L'incidente è avvenuto alle 13:20. Due le persone che sono rimaste ferite. Si ...

GR : Sufers - Auto contro cervo sull'A13 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bordighera. Incidente choc sull’Aurelia. Auto si schianta contro un bus : morti due coniugi : Sono i coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, e Germana Andreetto, 59 anni, le vittime del drammatico Incidente stradale avvenuto verso le 12,30 sulla strada statale Aurelia. L'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della Fiat Punto, forse in una manovra di sorpasso, andando a schiantarsi contro l’Autobus.Continua a leggere

Aosta - tredicenne finisce con la bici contro un’Auto : morto sotto gli occhi degli amici : Matteo Saulle, tredici anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il ragazzo era in bici quando si è scontrato frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Insieme alla giovanissima vittima c’erano tre coetanei che sono stati affidati alle cure degli psicologi.Continua a leggere

In moto finisce contro un'Auto - muore centauro di 43 anni : Ancora sangue sulle strade milanesi. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente accaduto venerdì sera a Cogliate. Il centauro stava percorrendo viale Piave quando si è scontrato, per ...

Matteo muore a 13 anni - «schianto in bici contro un'Auto». La tragedia davanti a tre amici : Incidente e tragedia questo pomeriggio a Quart, vicino ad Aosta, dove un ragazzino di appena 13 anni, Matteo Saulle, è morto dopo uno scontro frontale con un'auto, mentre passeggiava...

Tanzania - affonda traghetto : 136 morti/ Ultime notizie : parenti vittime contro Autorità - solidarietà del Papa : Tanzania, 86 persone morte nel ribaltamento di un traghetto. Ultime notizie lago Vittoria: si teme un'ecatombe visto che a bordo potrebbero esserci più di 400 passeggeri(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:21:00 GMT)

Schianto in via Colombo - moto contro Auto : Alle 14:45 c'è stato un incidente in via Colombo ad Avellino. Una moto si è schiantata contro un auto che stava svoltando a destra. Ci sono stati attimi di grande paura poiché il centauro, caduto in ...

Scontro Auto moto a Finale : un ferito : Finale Ligure. Scontro auto " moto questo pomeriggio in via Flaminio Drione a Finale. Ad avere la peggio è stato il centauro. Soccorso dalla croce bianca di Finale è stato trasportato al Santa Corona ...

Milano - scontro moto-Auto : morti 2 ragazzi/ Ultime notizie - notte di sangue nel capoluogo lombardo : Milano, scontro moto-auto nella notte: morti due giovani. Ultime notizie, grave il conducente della Smart, un uomo di 58 anni. I ragazzi che hanno perso la vita avevano 23 e 29 anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:51:00 GMT)

Milano - tragico scontro nella notte : moto contro Auto - morti due giovani : L'incidente attorno alle 3 in zona piazza Tripoli: morti un ragazzo di 29 anni e una giovane di 23. Ferito in modo grave anche il conducente dell'auto