AUDIO Caos Governo | Casalino contro il Ministero dell’Economia | promette vendette se

Ciclismo - caos Mondiali Vicenza 2020. ClAUDIO Pasqualin : “I soldi ci sono - siamo fiduciosi”. Di Rocco smentisce : “Andranno in Svizzera” : Non si è ancora definitivamente spento il sogno di organizzare i Mondiali 2020 di Ciclismo a Vicenza. Ieri era emersa la notizia che i fondi stanziati dal Governo sarebbero giunti in ritardo rispetto ai termini indicati dalla UCI ma oggi si sono alzate altre voci tra cui quella di Claudio Pasqualin, Presidente del Comitato Promotore dell’evento, che in una nota ha smentito l’arrivo in ritardo dei soldi e anzi ha specificato: “Si è ...