Attimi di paura al Corso di Avellino | un ragazzino è caduto in un tombino

Shaw cade a terra e sviene : Attimi di paura a Wembley : TORINO - Grave incidente per il difensore dell'Inghilterra Luke Shaw a inizio del secondo tempo di Inghilterra-Spagna , valida per la Nations League . Il difensore del Manchester United è rimasto in ...

Attimi di paura per Sorrentino - il portiere del Chievo sviene dopo il contatto con Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Attimi di paura per Stefano Sorrentino, il portiere del Chievo sviene dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta Durante il primo match della stagione 2018/2019 di Serie A tra il Chievo e Juventus, Stefano Sorrentino è svenuto per qualche attimo. dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta, il portiere ha perso i sensi facendo spaventare tutti. L’estremo difensore del Chievo, dopo brevi Attimi di panico, però si è ...

Colpita da un fulmine : Attimi di paura per escursionista di Orzinuovi : Colpita da un fulmine, la 31enne di Orzinuovi era in escursione al sentiero dei Cinque Laghi in località Bortolotti di Valgoglio, Bergamo. Un'escursione tranquilla, quando scoppia il temporale Il ...

David Silva ed il dramma del figlio Mateo - il trequartista racconta gli Attimi di apprensione : “ero morto di paura” : David Silva racconta per la prima volta dei giorni in ospedale in apprensione per il figlio Mateo: la nascita prematura del bebè ha fatto sorgere complicazioni per sua la salute David Silva per la prima volta parla delle difficoltà affrontate dopo la nascita prematura del figlio Mateo. Il trequartista del Manchester City racconta come il piccolo, nato dopo appena 25 settimane di gestazione, sia dovuto rimanere in ospedale per quattro mesi ...

Ferreyra esce in barella - Juventus Benfica : Attimi di paura in ICC : Per fortuna il calciatore è sembrato cosciente anche se è stato costretto ad andare via in barella con Sky Sport che ha sottolineato come sarà portato in ospedale in ambulanza per ulteriori controlli.