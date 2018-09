Atp Shenzhen | Gaio subito fuori nelle qualificazioni

Atp Shenzhen – Gaio si arrende in semifinale : l’azzurro sconfitto dal giapponese Ito : Federico Gaio sconfitto in semifinale nell’ATP di Shenzhen: l’azzurro ko al terzo set contro il tennista giapponese Tatsuma Ito Si ferma ad un paso dalla finale il cammino di Federico Gaio nell’ATP di Shenzhen. Il tennista azzurro, attualmente numero 209 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 1 ora e 50 minuti dal giapponese Tastuma Ito. Gaio è passato in vantaggio grazie al 6-4 del primo set, ma è calato alla distanza, dando ...