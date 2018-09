Astronomia | il 25 settembre arriva la “Luna del Raccolto” | ecco di cosa si tratta e tutte

meteoweb.eu

: RT @AstroPratica: #effemeridi 14 #Settembre: Il #Sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 19:21. Il giorno é lungo 12h 31m 56s. La #Luna sorge… - stefano94244361 : RT @AstroPratica: #effemeridi 14 #Settembre: Il #Sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 19:21. Il giorno é lungo 12h 31m 56s. La #Luna sorge… - M4r14P40l4 : RT @AstroPratica: #effemeridi 22 #Settembre: Il #Sole sorge alle 06:57 e tramonta alle 19:07. Il giorno é lungo 12h 9m 39s. La #Luna sorge… - AstroPratica : #effemeridi 22 #Settembre: Il #Sole sorge alle 06:57 e tramonta alle 19:07. Il giorno é lungo 12h 9m 39s. La #Luna… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Nell’emisfero settentrionale la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno prende il nome didel. Quest’anno l’Equinozio d’Autunno cade il 23alle 03:54 ora italiana e la luna piena disorge nella notte del 25per gran parte del mondo. Quindi per il nostro emisfero, la prossima luna piena sarà la Luna del Raccolto, mentre nell’emisfero australe un “evento” simile avviene sempre nei mesi di marzo o aprile. Luna del Raccolto è semplicemente un nome e non una definizione scientifica. Per certi versi, è come qualsiasi altro nome dato alla luna piena, ma le lune piene dell’autunno hanno speciali caratteristiche legate al momento in cui sorgono. La natura è particolarmente collaborativa nel darci lune quasi piene vicine all’orizzonte dopo il tramonto per diverse sere di fila intorno al giorno della Luna del Raccolto. Ma disinello ...