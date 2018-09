Astronomia | ecco come ruotano le stelle simili al Sole

Astronomia : BUFFALO alla ricerca delle galassie più antiche - ecco il nuovo progetto di Hubble [GALLERY] : 1/5 Credit: NASA, ESA, A. Koekemoer, M. Jauzac, C. Steinhardt, and the BUFFALO ...

Astronomia : ecco che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente : Che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente? Quando le stelle massicce arrivano verso la fine del loro ciclo di vita, possono esplodere in supernove, provocando una grandissima emissione di radiazione – in alcuni casi, più intensa di quella di un’intera galassia. Per questo comprendere i meccanismi chimico-fisici che generano tali potentissimi scoppi stellari può aiutare molto nello studio dell’evoluzione degli astri che popolano la ...

Astronomia : nuovi scatti di JunoCam - ecco l’emisfero nord di Giove in sequenza : Una serie di arabeschi blu e ocra che creano un fantasioso intreccio sul volto di Giove: con queste caratteristiche si presenta l’atmosfera nell’emisfero settentrionale del gigante gassoso, ripresa in una recente sequenza fotografica dalla sonda Juno della Nasa. A realizzare gli scatti è stata JunoCam, una camera nella luce visibile progettata per acquisire immagini ad alta definizione delle regioni polari del ‘colosso’ del Sistema Solare. Nello ...

Roma - dalla botanica all’Astronomia : ecco il progetto “Metropoli resiliente” - 20 appuntamenti : Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi Romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell’Appia Antica), passeggiate, letture ad alta ...

Astronomia : domani eclissi parziale di Sole - ecco i Paesi che potranno ammirarla : Sere d’agosto da vivere col naso in sù in questi giorni, per gli appassionati di Astronomia ma anche per i semplici sognatori. Non solo le stelle cadenti, in una la notte di San Lorenzo che simbolicamente si ‘prolungherà’, permettendo l’osservazione delle Perseidi anche nei giorni successivi, ma anche il Sole di prepara a dare spettacolo. Prevista per domani 11 agosto un’eclissi parziale. Questo importante evento ...

Astronomia : ecco perché le eclissi solari totali sono rare e lo diventeranno ancora di più : Domani, 11 agosto, il sole darà spettacolo con un’eclissi solare parziale che, per quanto suggestiva, è ancora lontana dal fascino e dall’ammirazione che riesce a suscitare un’eclissi solare totale. Un’eclissi totale di sole si verifica quando la luna passa tra la Terra e il sole e proietta un’ombra che oscura alcune aree del nostro pianeta. Considerando la sola orbita della luna, un determinato luogo sulla Terra potrebbe ...

Astronomia : congiunzioni e stelle cadenti - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Agosto 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende ad Agosto 2018, l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Innanzitutto, il Sole passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Le giornate si accorceranno di circa 75 minuti nel corso del mese. La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 4, novilunio ...

Astronomia - Marte è alla minima distanza dalla Terra : mai così vicino dal 2003 - ecco dove vederlo : La notte tra il 27 e il 28 luglio ha brillato accanto alla Luna in eclissi, ed ora Marte ci riserva ora un nuovo evento astronomico: oggi, 31 luglio 2018, il Pianeta Rosso raggiunge la distanza minima dalla Terra, pari a 57.590.630 km. Era dal 2003 che il corpo celeste non si avvicinava così tanto, e per il prossimo incontro ravvicinato bisognerà aspettare il 6 ottobre 2020, quando Marte sarà a 62 milioni di km dalla Terra, mentre la vicinanza ...

Astronomia : ecco 10 famose eclissi di sole e di luna nella storia : Nessun evento astronomico agita l’immaginazione umana più di un’eclissi, sia essa di sole o di luna. Spesso viste come un inquietante presagio, le eclissi hanno cambiato il destino di battaglie ed imperi, hanno segnato la morte di re e ci hanno aiutato ad individuare importanti date nella storia antica. Nell’epoca moderna, le eclissi hanno contribuito a dimostrare alcune delle più importanti scoperte scientifiche. In sintesi, un’eclissi di sole ...

Astronomia - arriva la “Luna di sangue” : ecco come sarebbe vedere l’Eclissi del 27 Luglio dal suolo lunare - uno spettacolo incredibile e mozzafiato [DETTAGLI] : Tra 4 giorni potremo osservare ad occhio nudo uno dei fenomeni astronomici più spettacolari: la notte tra il 27 e il 28 Luglio la luna attraverserà l’ombra della Terra quando sarà nella fase di plenilunio, acquisendo una caratteristica sfumatura rossa quando raggiungerà la fase di eclissi totale, la seconda e ultima del 2018. Rinominata anche “Luna di sangue” come conseguenza del colore rossastro del satellite, un’eclissi lunare è possibile solo ...

Astronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Astronomia - moduli abitativi stampati in 3D sulla luna e igloo di mattoni prodotti su Marte : ecco come colonizzeremo altri pianeti : “Nei prossimi anni vorrei vedere il volo intercontinentale come lo conosciamo noi trasformarsi in un volo interplanetario e vedere l’uomo stabilirsi stabilmente sulla luna e su Marte perché oggi possiamo farlo”, esordisce così Tommaso Ghidini, 43 anni, ingegnere a capo della divisione materiali, strutture e meccanismi dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24. La divisione, con sede ...