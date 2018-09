Ascolti TV | Venerdì 21 settembre 2018 In 4 | 2 mln per Tale e Quale 21 8% Pallavolo

Ascolti TV | Venerdì 21 settembre 2018 : Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 21 settembre 2018, su Rai1 la seconda puntata di Tale e Quale Show ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il film Sole a Catinelle con Checco Zalone ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 per i Mondiali di Pallavolo Italia-Finlandia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo 2 ...

Ascolti tv venerdì 21 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Volley: Italia - Finlandia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Non è un paese per giovani ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Sole a catinelle ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Rambo 2 - La vendetta ha registrato un netto di .000

Ascolti TV | Venerdì 14 settembre 2018. Tale e Quale riparte dal 23.2% - Quo Vado 13.8%. Flop Chi Ti Conosce (0.7%). Vieni da Me 9.3% - Detto Fatto 7.3% : Carlo Conti, Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 14 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata dell’ottava edizione di Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori pari al 23.2% di share (qui il confronto con lo scorso anno). Su Canale 5 il film con Checco Zalone Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.882.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 886.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 7 settembre 2018. In 6 - 8 mln per la Nazionale (31.5%). XFactor su Tv8 al 4.4% : Roberto Mancini Nella serata di ieri, su Rai1 la partita della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 6.828.000 spettatori pari al 31.5% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Per amore di una sorella raccolto davanti al video 1.341.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.342.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 La Fidanzata di Papà ha intrattenuto 764.000 spettatori (3.9%). Su ...

Ascolti TV | Venerdì 31 agosto 2018. Vince Il Matrimonio che Vorrei (14.1%) - solo il 12.7% per Lucio!. Chi Ti Conosce sprofonda allo 0.9% : Michelle Hunziker e Ron Nella serata di ieri – Venerdì 31 agosto 2018 – su Rai1 Il Matrimonio che Vorrei ha conquistato 2.644.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Lucio!, serata in onore di Dalla, ha raccolto davanti al video 1.904.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 812.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 1.034.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 ...

