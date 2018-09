Ascolti tv | Balivo | Fialdini | Isoardi Ecco i tre volti del flop su Rai1

Ascolti TV | Mercoledì 19 settembre 2018. Balivo 8.8% - Guaccero 6.5% - Daniele 21.1%-18.4%. Flop Raffaele (1.4%) : Real Madrid - Roma Su Rai1 Real Madrid-Roma ha conquistato 4.213.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 Ma che bella sorpresa ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.422.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 The Day After Tomorrow ha catturato l’attenzione di 1.375.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al ...

Maria De Filippi - trionfo totale. Caterina Balivo - disastro : Ascolti - Mediaset demolisce la Rai : La regina è sempre Maria De Filippi . Il suo Uomini e donne domina la fascia del primo pomeriggio con il 21,2% di share e 2,5 milioni di telespettatori. Male, molto male la Rai, che sperava in ...

Caterina Balivo e la Isoardi perdono ancora Ascolti : cresce Detto Fatto : Detto Fatto cresce negli ascolti: Caterina Balivo non convince. Isoardi scende Niente da fare per Vieni da Me. Il nuovo talk del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dopo La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, e il TG1 delle 13.30, continua a perdere ascolti. La puntata di mercoledì 12 settembre ha Fatto segnare il 9,6% di share, pari a 1.259.000 telespettatori. La prima puntata di lunedì 10 settembre aveva Fatto registrare il ...

Vieni da Me - Ascolti in calo : Caterina Balivo chiama Enzo Iacchetti : Caterina Balivo in difficoltà: gli ascolti di Vieni da Me calano Caterina Balivo è approdata su Rai1 lo scorso 10 settembre con Vieni da Me, un nuovo format ispirato alla regina della tv americana Ellen DeGeneres. Qualcosa, però, non ha funzionato secondo le alte aspettative nel tanto ritorno dell’ex conduttrice di Detto Fatto sul primo canale della Tv di Stato. Le pagine social della trasmissione sono sommerse dalle critiche dei fan: ...

Ascolti tv : De Filippi caterpillar - delude la Balivo : C'era grande attesa per i dati Auditel di questo martedì 11 settembre. Il rinnovato pomeriggio di Rai 1 non decolla, mentre la De Filippi è il solito schiacciasassi. Il battesimo di Elisa Isoardi a "...