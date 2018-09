Arriva Sports Party : un nuovo gioco sportivo per tutta la famiglia su Switch : Sports Party è il nuovo Party game per tutta la famiglia, si tratta di un titolo sportivo che metterà tutti alla prova con simpatici minigiochi per tutte le età.Il gioco è in arrivo a partire dal 30 ottobre per Nintendo Switch, ma vediamo si seguito il comunicato ufficiale Nintendo per ulteriori dettagli: Read more…

SPORTS PARTY Arriva il 30 Ottobre su Switch : In SPORTS PARTY fino a 4 giocatori possono sfidarsi in locale in sei emozionanti attività: Basket, Frisbee, Golf, Jet Ski, Beach tennis, e Skateboard. Indipendentemente dallo sport scelto, i giocatori verranno accolti dalla bellezza di un’isola paradisiaca! SPORTS PARTY debutta a Ottobre su Switch SPORTS PARTY è divertimento senza fine per tutta la famiglia e offre la possibilità di fare un po’ di esercizio ...