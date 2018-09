Arriva il 5 ottobre ' Dieci' | il nuovo album di Valerio Scanu

SPORTS PARTY Arriva il 30 Ottobre su Switch : In SPORTS PARTY fino a 4 giocatori possono sfidarsi in locale in sei emozionanti attività: Basket, Frisbee, Golf, Jet Ski, Beach tennis, e Skateboard. Indipendentemente dallo sport scelto, i giocatori verranno accolti dalla bellezza di un’isola paradisiaca! SPORTS PARTY debutta a Ottobre su Switch SPORTS PARTY è divertimento senza fine per tutta la famiglia e offre la possibilità di fare un po’ di esercizio ...

Stranded Deep Arriva il 9 ottobre su PS4 e Xbox One : Telltale Games, azienda leader nel settore dell’intrattenimento digitale e gli sviluppatori di Beam Team Games, annunciano in data odierna che Stranded Deep, il gioco di sopravvivenza ambientato in un open world, sarà disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 9 ottobre 2018. Sarà possibile preordinare fin da subito il titolo per PlayStation 4 al prezzo di 23,99 EUR, a breve disponibile anche per ...

LG V40 ThinQ Arriva il 3 ottobre e avrà 5 fotocamere : LG V40 sarà presentato il 3 ottobre a New York alle 23 ora italiana e sarà caratterizzato da una configurazione a tre fotocamere sul retro e un altro sistema a doppia lente sul davanti, per un totale di 5 fotocamere. Android Police lo aveva anticipato a fine giugno citando un insider vicino al produttore sudcoreano. LG V40 Thin Q, presentazione il 3 ottobre a News York Un totale di 5 fotocamere (tre posteriori e due anteriori) sono attese per ...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - la tendenza a lungo termine : Arrivano le piogge autunnali : Previsioni Meteo Ottobre 2018 – Iniziano ad arrivare i primi dati stagionali su quella che potrebbe essere la tendenza di massima per il prossimo mese di Ottobre, il primo autunnale per eccellenza. Dati grossolani che necessitano ovviamente di rettifica nel corso dei prossimi giorni, ma che già ci indicano che approccio circolatorio potremmo avere a scala europea. Il dato più evidente è l’instaurarsi di un possibile canale moderatamente ...

'The Haunting of Hill House' - su Netflix la nuova serie horror Arriva ad ottobre : Su Netflix sarà visibile del 12 ottobre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, 'The Haunting of Hill House', la nuova serie tv horror, una produzione originale Netflix, di Mike Flanagan con ...

Arriva la Vespa Elettrica. In vendita da ottobre online : A settembre partirà la produzione della Vespa Elettrica nello stabilimento di Pontedera. I primi esemplari - spiega una nota - saranno prenotabili a inizio ottobre, solamente online attraverso un sito ...

Space Hulk Tactics Arriva il 9 Ottobre : Focus Home Interactive e Cyanide annunciano che Space Hulk Tactics sarà disponibile dal 9 Ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Space Hulk Tactics arriva a Ottobre Space Hulk Tactics è l’adattamento del gioco da tavola, ambientato nell’universo di Warhammer 40.000. Nel gioco ci ritroveremo a combattere battaglie sanguinose tra astronavi distrutte, rottami, asteroidi e alieni ...

Dark Souls Remastered Arriva il 19 Ottobre 2018 con l’Amiibo Solaire di Astora : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita della versione per Nintendo Switch di Dark Souls: Remastered. Dark Souls Remastered debutterà su Switch a Ottobre Nello stesso giorno, sarà disponibile anche la statuina amiibo del celebre Solaire di Astora, che consentirà ai veri Guerrieri del Sole di dimostrare la propria fede usando il gesto “Sia lodato il sole” ...

Il nuovo Xbox Elite Controller potrebbe Arrivare nel mese di ottobre : Indiscrezioni sul Controller Xbox Elite v2 sono trapelate all'inizio di quest'anno e, anche se non abbiamo avuto alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft che il Controller possa realmente esistere, nuovi rumor potrebbero confermare l'imminente arrivo del pad. Come segnala Gamingbolt, è ora emerso un altro rapporto che suggerisce il Controller in uscita abbastanza presto.Tom Warren, senior editor di The Verge, ha pubblicato un tweet ...

Call of Cthulhu Arriva il 30 ottobre : Call of Cthulhu, il videogioco ufficiale che prende ispirazione dal classico RPG Pen & Paper di Chaosium, scatenerà la follia dal 30 ottobre di quest’anno – giusto in tempo per Halloween. Serrate le porte, spegnete le luci e scoprite gli agghiaccianti misteri di questo GDR Narrativo mentre vi inoltrate in un profondo e surreale mondo di inevitabile pazzia. Call of Cthulhu: Disponibile dal 30 ottobre Nel gioco vi ...