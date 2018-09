Archeologia | scoperta in Giordania tomba affrescata di età romana

Archeologia - rara scoperta in Connecticut : fortezza degli indigeni americani del 1600 rivela i segni dei primi contatti con gli europei : Una fortezza degli indigeni americani del 1600 scoperta durante un progetto di rinnovo di un ponte ferroviario sta facendo luce sui primi contatti di una tribù con gli europei, svelano gli archeologi. La scoperta su una piccola striscia di terra vicino ai binari della ferrovia su cui viaggiano i treni pendolari Amtrak e Metro-North è considerata una delle scoperte più importanti nel Nord-Est per la storia indigena americana. Gli esperti non ...