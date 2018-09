Appello del Progetto Melting Pot alla mobilitazione e alla disobbedienza al decreto

Appello di Mario Floris - Uds - alle forze politiche - per superare le divisioni nell'interesse della Sardegna. : ... ha sostenuto, «abbiamo il dovere di riavvicinare i sardi alle istituzioni in un mondo profondamente cambiato nel quale la politica, in generale, ha perso il contatto con la società rinunciando ad ...

Vieni da me - l’Appello di Raffaella del Rosario : “Commemorate mio marito Giuliano” : Nella puntata di ieri di Vieni da me, programma in onda su Rai Uno e condotto da Caterina Balivo, è stata ospite Raffaella del Rosario, moglie dell’ex portiere del Napoli Giuliano Giuliani. L’ex soubrette televisiva ha lanciato un appello a tutto il mondo del calcio per commemorare il marito scomparso. Vieni da me, ospite Raffaella del Rosario: “Ecco come morì Giuliano” Raffaella del Rosario è stata ospite della puntata ...

Giuliano Giuliani - l'Appello della vedova : "Morto di Aids nell'indifferenza - vecchie glorie del calcio si riuniscano per commemorarlo" : Raffaella Del Rosario a 'Vieni da me': "Ai tempi era una malattia scomoda, ora è il momento di eliminare le discriminazioni"...

Omicidio Isabella Noventa/ Ultime notizie processo d'Appello : pm chiede conferma delle condanne di I grado : Omicidio Isabella Noventa. Ultime notizie processo d'Appello a Mestre: il pubblico ministero chiede la conferma delle condanne di primo grado per i Sorgato e per la Cacco(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Appello SICILIANI LIBERI A TUTTI I SINDACI DELLA SICILIA : "FIRMATE PETIZIONE PER IMPORRE ALL'ASSEMBLEA DI DIFENDERE LO STATUTO AUTONOMO" Un APPELLO ai SINDACI di tutta la SICILIA a mobilitarsi in difesa dello Statuto autonomista per "una battaglia ...

Scomunica senza Appello. Il pugno di ferro del Papa contro i preti pedofili : Roma - Papa Francesco fa sul serio. Nonostante le accuse e le polemiche delle ultime settimane a seguito del dossier di monsignor Carlo Maria Viganò sul tema delle molestie, nei giorni scorsi il ...

Brexit - Appello del sindaco di Londra : 'serve nuovo referendum' : ... Sadiq Khan, lancia un drammatico appello per un secondo referendum sulla Brexit , sottolineando che la premier Theresa May non ha 'il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia ...

'Aiutatemi a capire' - l'Appello della madre del 17enne coinvolto nell'incidente di via del Mare foto : ...informazioni su appello auto incidente madre moto ragazzo ricostruzione termoli via del Mare Termoli foto 2 di 2 Altre notizie di Termoli Termoli L'atleta termolese Lisa Fiore al Campionato del mondo ...

Mattarella e l’Appello per la libertà di stampa : “È il fondamento della democrazia” : Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito a favore della libertà di stampa in un messaggio all'amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa. "Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, è strumento importante a tutela della democrazia".Continua a leggere

Sentenza Chievo Verona - l’avvocato del club gialloblu attacca : “stupiti e contrariati - ricorreremo in Appello” : L’avvocato Marco De Luca ha sottolineato che il club del presidente Campedelli ricorrerà in appello contro la Sentenza del TFN ”Siamo stupiti e contrariati dall’esito della Sentenza odierna. Siamo fermamente convinti, oggi più che mai, che la società abbia sempre agito con correttezza e trasparenza, e che le indagini della procura non siano state fatte correttamente. Riteniamo perciò che il Chievo non meriti questa ...

Cadavere nel Ragusano - Appello della Procura per identificarlo : Non ha ancora un nome l'uomo il cui Cadavere e' stato rinvenuto in un fondo confiscato alla mafia il 6 agosto scorso tra i territori di Acate e Caltagirone, in contrada Piano Stella. La Procura di ...

Omicidio Pontelangorino : confermati 18 anni/ Uccise i genitori con l'aiuto dell'amico : condannati in Appello : Omicidio Pontelangorino: confermati 18 anni ai due baby killer dei coniugi uccisi. Stessa sentenza in primo grado dello scorso febbraio: la reazione delle difese.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:38:00 GMT)

"Aiutatemi a trovare Tigro". L'Appello della mamma di Jennifer per ritrovare il pupazzo perduto : "A costo di sembrare ridicola, chiedo il vostro aiuto, soprattutto agli amici toscani". A lanciare L'appello su Facebook è Beatrice Cavallucci, italiana residente a Wallasey con la figlia di 7 anni Jennifer, disperata per aver perso l'amato pupazzo Tigro. Come riporta il Tirreno Toscana, Tigro ha sempre svolto un ruolo centrale nella vita di Jennifer, fin da quando, all'età di 4 mesi, le è stato regalato.Con il suo manto ...

Melissa Satta fa un Appello ai tifosi del Sassuolo : “tifosi abbonatevi - allo stadio ci siamo io e la Nargi” [FOTO] : 1/21 ...