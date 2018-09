Anticipazioni Uomini e donne oggi | Luigi era pronto a lasciare il trono per colpa di Mara

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 20 Settembre 2018 : per Gemma arriva Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 20 Settembre 2018: Gemma fa una sorpresa a Rocco e accetta la corte di Giorgio! Ida e Riccardo insieme Anticipazioni Uomini e Donne: tra Ida e Riccardo torna il sereno! Maria mostra dei video molto compromettenti sui protagonisti di Tempation Island VIP! Gemma organizza una sorpresa per Rocco! arriva Giorgio… Una Registrazione ricca di colpi di scena tra litigi, sorprese, battibecchi, ...

Uomini e Donne - Anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri da Maria De Filippi - l'annuncio : La turbolenta relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere arrivata a una conclusione. Come trapelato dalle registrazioni di ieri, giovedì 20 settembre, di Uomini e Donne , i due hanno ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 settembre 2018 : la delusione di Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 settembre 2018: Lorenzo offeso! Mara criticata da Gianni, Martina e Luigi si abbracciano, ma… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo giù di morale a causa di un commento di Giada! Mara interessata solo ai soldi? Teresa in sintonia con Antonio. Luigi chiarisce che bacerà solo quando se lo sentirà! I tronisti sono ritornati in studio per una nuova registrazione del trono classico! ...

Uomini e donne - Anticipazioni trono classico : Lorenzo piange in esterna : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. I tronisti stanno continuando a conoscere le corteggiatrici e i corteggiatori, tra loro dovranno scegliere l’uomo o la donna della propria vita. Come anticipato dal sito News U&D, la registrazione del trono classico è stata molto toccante perché Lorenzo Riccardi ha pianto in esterna a causa di alcune dichiarazioni di una delle sue ...

