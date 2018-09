Ancona | vigile del fuoco Cristiano Lucidi precipita da caserma | morto Ultime notizie

Ancona - vigile del fuoco precipita in caserma/ Ultime notizie - morto 47enne dopo volo di 8 metri : Ancona , vigile del fuoco precipita in caserma . Ultime notizie , morto 47enne dopo volo di 8 metri . Mistero a seguito del decesso di un pompiere dopo una rovinosa caduta(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:14:00 GMT)

Ancona : vigile del fuoco precipita da 7 metri d’altezza - morto : Un vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Ancona è precipitato da un’altezza di 7 metri nel cortile interno della caserma di via Vallemiano: immediato l’intervento del 118, ma il 48enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. In corso accertamenti: potrebbe essere stato un incidente. L'articolo Ancona: vigile del fuoco precipita da 7 metri d’altezza, morto sembra essere il primo su Meteo Web.