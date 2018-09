Juventus - Allegri : “Dybala ha il gol nelle gambe” : Domani Dybala sarà in campo, è un giocatore importante e ha il gol nelle gambe, va sfruttato al meglio”. Allegri assegna all’argentino una maglia da titolare per la trasferta di Frosinone, dopo la panchina di Valencia. “Dopo la sua bella partita con il Sassuolo ho fatto una scelta – ha spiegato il tecnico bianconero – poi c’è stato l’infortunio di Khedira, l’espulsione di Ronaldo ed è ...

Valencia-Juventus - Allegri sicuro : “il Var avrebbe evitato l’espulsione di Ronaldo. Dybala? Ecco perché non ha giocato” : L’allenatore bianconero ha commentato l’espulsione di Ronaldo e il mancato inserimento di Dybala nel finale di gara Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Fabio Ferrari Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal fuoco a ...

Juventus - Allegri : "Favoriti per la Champions? Un passo alla volta. Dybala sta bene" : "Siamo una delle 4-5 squadre favorite per vincere la Champions, ma è una competizione strana, può succedere di tutto. Dobbiamo partire bene perché altrimenti il cammino sarebbe in salita. Facciamo un ...

Juventus - Allegri : “Dybala deve trovare la condizione” : “Dybala deve allenarsi, trovare la condizione migliore. Non ha giocato nelle ultime due partite, perché ho fatto altre scelte tecniche”. Così Max Allegri sull’argentino. “Nella 2/a avevo previsto di giocare con altri, nella 3/a è entrato bene – aggiunge -. Non discuto le sue qualità, ma adesso giochiamo ogni 3 giorni. deve ritrovare il posto, mettersi in discussione, dimostrare sul campo come tutti. Non ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...

Pirlo : 'Juve in prima fila per la Champions. Allegri top. Dybala - imita CR7' : Sette anni fa, di questi tempi, lanciava in porta Lichtsteiner per il primo gol targato Juventus nel neonato Stadium. Oggi, dopo 164 partite in bianconero e 4 scudetti vinti, in quello stadio ci ...

