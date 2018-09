Alessandro Di Battista con Rocco Casalino | ' Quelle cose doveva dirle in faccia ai

“I nuovi zapatisti con la Coca Cola”. Domenica 23 settembre sul Fatto il nuovo reportage di Alessandro Di Battista : Si intitola “I nuovi zapatisti con la Coca Cola” il nuovo reportage di Alessandro Di Battista per il Fatto Quotidiano. Si tratta del quarto appuntamento ed è scritto dal Chiapas, in Messico. In edicola Domenica 23 settembre sul Fatto. Ecco le tre parti finora pubblicate: •1 – Stati Uniti, i droni al posto dei rider •2 – Tijuana, ecco il mondo nascosto dal muro •3 – Messico, voto populista per non morire L'articolo ...

Alfonso Bonafede con Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Lega restituisca tutto' : Non solo Alessandro Di Battista : nel M5s anche Alfonso Bonafede si schiera contro Matteo Salvini . Il ministro della Giustizia, infatti, è tra i pochi tra i grillini ad accogliere con entusiasmo le ...

Alessandro Di Battista : "La Lega deve restituire i soldi fino all'ultimo centesimo" : La Lega "deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto: non c'entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l'assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche ...

L’Orizzonte lontano - su Loft il secondo video-reportage di Alessandro Di Battista : “I messicani migrano per l’oppressione economica degli Usa” : “Può sembrare strano mollare una carriera politica e scegliere di partire. In realtà, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”. Li avevamo lasciati a Nogales, Messico, sulla linea di frontiera più calda del mondo, alla fine della prima puntata de ‘L’Orizzonte lontano’. Su iLoft.it (solo per gli abbonati) Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea proseguono il loro viaggio dagli Usa al Sud America. Nella ...

L’Orizzonte lontano - su Loft il secondo video-reportage di Alessandro Di Battista : “I messicani spariti nel deserto di Sonora” : “Può sembrare strano mollare una carriera politica e scegliere di partire. In realtà, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”. Li avevamo lasciati a Nogales, Messico, sulla linea di frontiera più calda del mondo, alla fine della prima puntata de ‘L’Orizzonte lontano’. Su iLoft.it (in esclusiva per gli abbonati) Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea proseguono il loro viaggio dagli Usa al Sud America. ...

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista primo ospite di stagione. Telese : "A Rete 4 impazziranno" : Lunedì torna Otto e mezzo e lo fa con un ospite d’eccezione: Alessandro Di Battista. A rivelarlo è stata la stessa Lilli Gruber, ospite giovedì sera a In Onda.A David Parenzo e Luca Telese, che l’hanno sostituita per tutta l’estate, la giornalista ha parlato a lungo del suo ultimo romanzo, “Inganno”, e annunciato il collegamento dal Guatemala dell’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, con cui dibatterà dell’attuale situazione di ...

Alessandro Di Battista - il retroscena : la carta dei 5 Stelle per il voto anticipato : 'La presenza di Dibba , prima delle grandi manovre giallo-verdi è un segnale importante. Alessandro, da fuori, può esprimere le parole d'ordine più autentiche del Movimento in modo più forte. Lui è ...

Alessandro Di Battista - il padre : 'Una str***ata candidarlo alle Europee' : Con l'acqua alla gola per la performance non proprio esaltante di Luigi Di Maio in questi primi tre mesi di governo, il M5S annaspa alla ricerca di un nuovo leader da mandare in pasto agli elettori ...

Alessandro Di Battista : "I morti si onorano con scelte rivoluzionarie : nazionalizziamo la rete autostradale" : "Non siamo ridicoli e basta con la propaganda. Questo è un momento drammatico dove chi parla di cambiamento ha solo una cosa da fare: far tornare nelle mani dello Stato la gestione delle autostrade". Alessandro Di Battista commenta su Facebook il crollo del ponte Morandi a Genova e chiama il popolo M5s a ricordare che "i morti non si possono piangere e basta, morirebbero due volte. I morti vanno 'onorati' con scelte rivoluzionarie da ...