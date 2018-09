Al via il viaggio di papa Francesco in Lituania | Lettonia | Estonia

Un viaggio storico - artistico e religioso : il “Codex Purpureus Rossanensis” protagonista a Pisa : “Il Codex Purpureus Rossanensis, Fondamento della Civiltà Cristiana, Patrimonio dell’Umanità”. Questo il titolo del convegno tenutosi lo scorso 15 settembre a Pisa, in cui le radici della cultura bizantina, assieme alla storia e la bellezza del Codex, sono state protagoniste assolute, tingendo di porpora il prestigioso ex salone degli affreschi del camposanto monumentale, inserito nell’incantevole Piazza dei Miracoli. Si è trattato di un viaggio ...

Anticipazioni Stanotte a Pompei - il viaggio di Alberto Angela su Rai1 : Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con lo speciale “Stanotte a Pompei”: ecco la data e le Anticipazioni di quello che vedremo in tv Le meraviglie di Pompei approdano in prima serata su Rai1 con lo speciale “Stanotte a Pompei” presentato da Alberto Angela. Prodotto dalla Rai, il programma si preannuncia come un vero e proprio evento televisivo essendo stato interamente realizzato dall’azienda di Viale ...

Settimana di fuoco per Conte - ridotta durata viaggio a New York : Roma, 21 set., askanews, - La prossima sarà una Settimana di fuoco per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra dl sicurezza e immigrazione, nota di aggiornamento al Def e la non facile ...

Limbo - viaggio tra i migranti climatici : ... finanziato da Unione Europea e Frame Voice Report, che intraprende un indagine unica, difficile e profonda: fare chiarezza sul mondo dei rifugiati che non esistono; i rifugiati ambientali appunto. ...

Dal mare al piatto - ricerca svela il “viaggio” delle microplastiche : Le microplastiche in mare alterano l’ecosistema, a partire dai microorganismi marini, ed entrano nella catena alimentare. La conferma arriva dall’elaborazione dei primi risultati dell’esperimento scientifico svolto nel golfo di Napoli dalla stazione zoologica Anton Dohrn, che ha installato sei grandi laboratori sommersi di oltre 15 metri di profondità e 2 metri di diametro per il campionamento delle acque nell’area di ...

Varese - viaggio nella scuola che ha abolito i voti : "I bambini non imparano per prendere 7 o 8, ma solo per il piacere di apprendere". Questa la spiegazione degli insegnanti della scuola elementare IV Novembre di Varese , istituto in cui si è scelto di ...

Pechino Express 2018 - Prima Tappa/ Diretta - coppie e concorrenti : il viaggio ha inizio con un infortunio : Pechino Express 2018, anticipazioni e Diretta Prima Tappa: coppie, gara e itinerario. I biaggiatori, guidati da Costantino Della Gherardesca, partono dal Marocco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:04:00 GMT)

Febbre Dengue dopo un viaggio ai Tropici. La maxi-disinfestazione isolerà Gradisca : Intervento per eliminare, da viale Trieste lungo un raggio di 200 metri, gli insetti e le larve in grado di trasmettere il virus

Tim Party regala un viaggio a Barcellona per tutta la famiglia : Il servizio gratuito dedicato ai clienti Tim, Tim Party, questa settimana è dedicato al film Disney Gli incredibili 2 e in più puoi vincere un viaggio a Barcellona di cinque giorni per tutta la famiglia. Per partecipare occorre essere iscritti al programma, puoi farlo QUI. Tim Party: i regali “Per riconoscere a tutti i Clienti TIM fissi e mobili le attenzioni che meritano e rendere speciale ogni momento passato insieme“. È così che ...

Dalla Cina Di Maio mostra al Pd il biglietto aereo : "viaggio in Economy - ecco la prova" : "Scusate ma devo rispondere a uno del Pd che dice che viaggio in Business": la polemica infinita tra il Luigi Di Maio e il Partito Democratico si arricchisce di un nuovo capitolo, anzi di una nuova ...

Jeep Experience Tour - i nuovi modelli in viaggio attraverso l'Europa" : Sarà possibile così toccare con mano le nuove Wrangler, Renegade e Cherokee, ovvero gli sport utility vehicle in gado di rispondere alle differenti esigenze e le 'avventure' della vita quotidiana. La ...

"Sembra mio figlio" : in viaggio con Ismail - afghano alla ricerca della propria identità : Approdato in Italia giovanissimo al seguito del fratello Hassan, Ismail abita a Trieste, dove sta per aprire un'attività in proprio. Ma quel sentimento di non appartenenza che cova nell'intimo da ogni ...

Di Maio vola in Cina : 'viaggio in economy'. Pd all'attacco : mente - è in business : Ha fatto dell'affaire 'Air Force Renzi' una bandiera, e per il primo viaggio in Cina ha scelto naturalmente un aereo di linea. Ma il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rischia si ...

Il viaggio-miracolo dei carabinieri : così la "supercar" ha salvato tre vite : Hanno preso in consegna i tre organi da trapiantare - un fegato e due reni - per poi risalire sulla loro supercar, capace di...