“Aiuto | presto” In pigiama in mezzo alla strada | le grida disperate di una donna | poi la

caffeinamagazine

: @donabianchi1 serve aiuto, presto. ?? grazie. - fattukk : @donabianchi1 serve aiuto, presto. ?? grazie. - ermanno29 : @matteosalvinimi io volere una ambulanza per potere portare via Salvini! @neniambulance Aiuta me. Salvame. ????????????Aiuto presto! Help me! - lucam_68 : @HuffPostItalia Aiuto presto @neniambulance un #TSO per #Salvini fai presto -

(Di sabato 22 settembre 2018) Una storia di maltrattamenti tra le mura di casa, di violenza, quella che aveva spinto unaa fuggire dpropria abitazione per chiedere di essere accolta, insiemefiglia, in una casa famiglia, così da poter sfuggire ai soprusi del compagno contro il quale aveva già sporto numerose querelle. L’uomo, un 41enne di Ostia, ha tuttavia continuato a riempirla di messaggi, durante la sua assenza, cercando di convincerla a tornare con lui a tutti i costi, facendo leva soprattutto sulla figlia che avevano avuto insieme. Romano, con precedenti di polizia per droga, l’uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e detenzione di arma risultata rubata.fine, però, laaveva accettato di incontrarlo di nuovo. Un faccia a faccia in un luogo pubblico, sotto gli occhi della figlia dei due.Durante la ...