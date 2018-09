Aggressione a corteo antirazzista Bari Ultime notizie e video | Fratoianni | Salvini

BARI - Aggressione SQUADRISTA DOPO CORTEO ANTIRAZZISTA/ Ultime notizie e video : "Sciogliere partiti neofascisti" : BARI , AGGRESSIONE a manifestanti anti Salvini al quartiere Libertà. Ultime notizie , CasaPound non ci sta e si difende: “Noi siamo stati provocati". L'episodio DOPO le 22:00 di ieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Bari - Aggressione dopo il corteo 'Mai con Salvini' : due manifestanti feriti - 30 militanti di Casapound in Questura : Gli aggressori, secondo fonti investigative, sarebbero almeno cinque o sei ed erano armati di mazze e cinghie. Le due vittime sono state ferite al volto e alla testa e sono ora ricoverate al ...

Aggressione al corteo anti Salvini a Bari - due feriti : Roma, 22 set., askanews, - In queste immagini pubblicate sulla pagina Facebook di Potere al Popolo, qualche momento degli scontri al quartiere Libertà di Bari ieri sera, dove una manifestazione di "...

Aggressione al corteo antifascista : mazze e cinghie contro militanti : Sono due i militanti che prendevano parte ad una manifestazione a Bari costretti al ricovero in ospedale. "Casapound Italia...

Bari - Aggressione al corteo antirazzista contro Salvini : “Picchiati dai fascisti”. Due feriti. Casapound : “Noi provocati” : Aggrediti con cinghie e tirapugni, davanti a dei bambini, mentre tornavano a casa dopo aver preso parte a un corteo antirazzista . È successo a cinque persone nella serata di venerdì 21 settembre, nel quartiere Libertà di Bari , di fronte alla sede di Casapound . In due sono rimasti feriti: uno è Antonio Perillo, assistente dell’europarlamentare Eleonora Forenza della lista Tsipras, che è stato ferito alla testa ed è stato medicato con nove ...

Aggressione al corteo antirazzista a Bari - uno dei feriti : "Camminavo per strada e mi hanno picchiato" : Aggressione squadrista ieri sera a Bari dopo una manifestazione anti Salvini avvenuta nel quartiere Libertà. Due i feriti colpiti con cinghie e tirapugni in acciaio: sono Antonio Perillo, assistente ...

Bari - Aggressione al corteo antirazzista : 2 manifestanti feriti con catene e cinghie : A manifestazione ormai conclusa alcuni partecipanti sono stati colpiti con catene e cinghie da sconosciuti probabilmente appartenenti ad ambienti dell’estrema destra. Identificati in Questura 30 militanti di Casapound

Bari - Aggressione con spranghe e tirapugni al corteo anti-Salvini. Manifestanti feriti : Trauma cranico per l'assistente dell'euro parlamentare Eleonora Forenza. Due in ospedale. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa