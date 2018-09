Agcom | il caso del segretario generale che faceva campagna per il Pd “Assunto senza i

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 settembre 2018) “Leggere per capire meglio #ReferendumCostituzionale #in spiaggia”. Il messaggio via Twitter è accompagnato da una foto per suggerire una lettura sotto l’ombrellone: “Aggiornare la Costituzione” di Guido Crainz e Carlo Fusaro. Il volume, secondo Repubblica, è un pacato sì al Referendum costituzionale che sarà sottoposto al voto il 4 dicembre 2016 con la promessa (mai mantenuta) di Matteo Renzi di uscire dalla scena politica indi sconfitta. In quel tweet non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che a firmarlo il 23 luglio 2016 è Riccardo Capecchi, nominato quattro mesi primadell’, cioè dell’autorità chiamata a vigilare sulla par condicio in tempi di elezioni. A testimonianza del suo sostegno allareferendaria per il Sì, lo stesso giorno ildell’prende anche parte a un evento al Circolo del Tennis ...