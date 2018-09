Addio alla scimmietta Toi | tra gli ospiti più amati dello zoo di Philadelphia

L’Addio alla Ducati - il rapporto con Dovi e il gesto di Fenati – Lorenzo sincero : “vi svelo il pensiero del team! Andrea? Ecco quando si è deteriorato il rapporto” : Jorge Lorenzo sincero come sempre: il maiorchino non si smentisce mai! Le parole del Ducatista: dall’addio al team di Borgo Panigale al gesto di Fenati a Misano, passando per il deterioramento del rapporto con Dovizioso L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati sta per volgere al termine: dopo aver finalmente trovato la confidenza giusta per fare bene in sella alla Desmosedici Gp, che gli ha permesso di conquistare preziose ed ...