80enne di Marina di Carrara chiede di vedere il mare per l' ultima volta | l' ambulanza si

(Di sabato 22 settembre 2018) Mentre veniva trasferito dalla Toscana in Canavese per ragioni di salute, un ottantottenne ha chiesto di "ilper l'" ed è stato accontentato: l'che lo trasportava si è fermata sulla spiaggia. È successo adi. A esaudire il desiderio dell'uomo è stato un equipaggio della Croce Rossa di Ivrea (Torino) dopo avere interpellato la famiglia.Il mezzo è stato fermato su uno spiazzo che si affaccia sulla spiaggia. Quindi gli operatori hanno spalancato il portellone, permettendo all'ottantottenne di guardare il.La vicenda ha fatto il giro dei social, dove molti hanno applaudito il gesto degli operatori della Croce Rosa. In molti hanno già battezzato lo scatto "il vecchio e il".