5^ giornata | Parma-Cagliari | Fiorentina-Spal e Samp-Inter | le probabili formazioni

Video/ Inter Parma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Inter Parma (0-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 4^ giornata. Le immagini salienti del match a San Siro (sabato 15 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:07:00 GMT)

4^giornata : Inter-Parma 0-1 - tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0 - decide Insigne. Samp a valanga : Inter-Parma- Finisce 1-0 in favore del Parma il primo anticipo della 4^ giornata di Serie A, decide un super gol di Di Marco. Un passo falso totale per gli uomini di Spalletti. Un’Inter abulica e praticamente nulla nella costruzione del gioco. I nerazzurri incappano nella seconda sconfitta in 4 partite, e aprono ufficialmente il discorso […] L'articolo 4^giornata: Inter-Parma 0-1, tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0, decide ...

Serie A : 4^ giornata - le formazioni : si parte con Inter-Parma - domani notte Cagliari-Milan. Chiude Spal-Atalanta : 4^ giornata- Tutto pronto per la 4^ giornata di campionato. Si partirà con Inter-Parma, calcio d’inizio oggi alle ore 15:00. A seguire Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria. domani sarà la volta della Juventus impegnata nel match interno contro il Sassuolo. Roma-Chievo in programma domani alle 12:30. Chiuderà la giornata il match della Sardegna Arena tra Cagliari e […] L'articolo Serie A: 4^ giornata, le formazioni: si parte con ...

Probabili formazioni/ Inter Parma : diretta tv - orario - le ultime notizie live (Serie A 4^ giornata) : Probabili formazioni Inter Parma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 04:32:00 GMT)

Video/ Parma-Juventus (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : Video Parma Juventus (1-2): highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 03:01:00 GMT)

Pagelle/ Parma-Juventus (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : Pagelle Parma Juventus (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:52:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote : tutto su Parma Juventus (anticipi 3^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, oggi sabato 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Parma-Juventus - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : La terza giornata di Serie A 2018-2019, inaugurata ieri sera con il match Milan-Roma, comincia ad entrare nel vivo. Questa sera, alle ore 20.30, va in scena l’incontro Parma-Juventus allo stadio Ennio Tardini del capoluogo di provincia emiliano. I bianconeri, favoriti sulla carta, vogliono raccogliere il terzo successo consecutivo, per rimanere a punteggio pieno in classifica; la formazione crociata, che finora ha accumulato un solo punto ...

Probabili formazioni/ Parma Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 3^ giornata) : Probabili formazioni Parma Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti indisponibili tra i ducali, Allegri deve ancora scegliere il suo modulo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 07:57:00 GMT)