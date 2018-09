(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

L'audio delle minacce di Rocco Casalino al ministero del Tesoro :

Iran - attacco a una parata militare : decine di morti e feriti - anche bambini e giornalisti : Strage a una parata militare in Iran. Uomini armati hanno aperto il fuoco durante la sfilata dei soldati ad Ahvaz, nel Sud-Ovest del Paese, causando decine di morti e feriti anche tra i civili. Almeno quattro gli aggressori che hanno aperto il fuoco, due sarebbero stati uccisi e due catturati.Continua a leggere

Storia : addio allo studioso tedesco Rudolf Schieffer : Morto a Bonn all’età di 71 anni lo storico tedesco Rudolf Schieffer, studioso del Medioevo, specialista dell’età carolingia. Dal 1980 al 1994 è stato professore di Storia medievale all’Università di Bonn e dal 1994 era docente all’Università di Monaco di Baviera. E’ autore di importanti saggi sull’influenza della cultura e della religione medioevali nell’Europa moderna. L'articolo Storia: addio allo ...

Genoa - Piatek : “non sono nuovo Lewandowski” : La Genova rossoblu’ si e’ gia’ innamorata di lui ma Krzysztof Piatek sa di poter fare di piu’. Il 23enne attaccante polacco e’ arrivato in estate dal KS Cracovia e non ci ha messo molto ad ambientarsi: 4 gol nella prima gara ufficiale, in Coppa Italia contro il Lecce, e altri 4 nelle prime 4 giornate di campionato. “Non sto pensando a come ho iniziato la stagione perche’ e’ stato un buon ...

L'Anfiteatro sotterraneo e musei aperti di notte per le Giornate del patrimonio : ... visite guidate agli ambienti delL'Anfiteatro conservati all'interno del Museo e nei suoi sotterranei in collaborazione con Fondazione Guido d'Arezzo, Rotary Club Arezzo, Fondazione Arte Co.Scienza, ...

Storico dell'Università di Bergamo scopre la lettera di Galileo che gli costò a scomunica : Ne dà notizia la rivista Nature sul suo sito, precisando che la lettera è stata scoperta il 2 agosto scorso a Londra , in una biblioteca della Royal Society, dallo Storico della scienza italiano ...

Tokyo - Giorgi stop in semifinale : Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del torneo Wta 'Toray Pan Pacific Open', a Tokyo. La numero 37 del ranking mondiale, è stata sconfitta 6-2, 6-3, in un'ora ed 11 minuti di partita, ...

Clavicola rotta per Espargaro : Pol Espargaro non potrà correre il gran premio di Aragon, classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Ktm ha riporta la frattura della Clavicola sinistra, già rotta in Repubblica Ceca ad inizio agosto, in ...

Omegna - la denuncia di una ragazza di 21 anni : "Mi hanno negato una casa in affitto perché disabile" : Mi sono sentita crollare il mondo addosso'. La giovane ha incontrato anche il sindaco Paolo Marchioni, che ha promesso di approfondire la vicenda. 'La disabilità non c'entra' La replica del mediatore ...

Festival dello sport - il coraggio di attaccare : la lezione di Contador : La Gazzetta lo ha premiato a dicembre con il premio «Legend», definendolo «Stella inarrivabile nel mondo del ciclismo». Ha iniziato quasi per gioco a 14 anni inseguendo il fratello maggiore Fran ...

L'assessore Mar interviene alla tavola rotonda "Food and the City" a Terra Madre - Salone del Gusto di Torino : Si tratta in qualche modo della distinzione tra turista e viaggiatore, colui che è capace di accogliere le differenze e renderle fonti di ricchezza per sé e il mondo ed è in grado di apprezzare l'...

Juve - Allegri LIVE : 'Ronaldo è valore aggiunto - Perin gioca col Bologna' : Valencia è alle spalle, all'orizzonte c'è già il Napoli. Ma prima per la Juve è tempo di Frosinone e Bologna. Questi i temi toccati da Max Allegri. RONALDO - 'E' il migliore giocatore al mondo insieme a Messi e per noi è importantissimo averlo. Finora ha segnato due gol, ma ha tirato tantissimo. Poi la squadra ha una sua fisionomia, con tanti altri grandi giocatori e lui è valore ...