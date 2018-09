22 23 settembre - ArTE NoTE TEatro visite guidate e mini concerti e spettacoli teatrali

Ascolti TV | Giovedì 20 settembre 2018. Non Dirlo al Mio Capo vince con il 21.64%. Pechino Express riparte dal 9.92%. PiazzaPulita (5.39%) batte W L’Italia (3.51%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Chiara Francini Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.559.000 spettatori pari al 21.64% di share. Su Canale 5 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto davanti al video 1.515.000 spettatori pari all’8.25% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.911.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Italia 1 Amici come Noi ha catturato l’attenzione di 1.079.000 spettatori ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia pronta per la partenza! Le azzurre verso il Giappone - debutto il 29 settembre : L’Italia è pronta per partire alla volta del Giappone dove, dal 29 settembre al 20 ottobre, si disputeranno i Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale prenderà l’aereo domani pomeriggio da Milano Malpensa con destinazione Tokyo per poi trasferirsi a Sendai dove le azzurre si alleneranno per una settimana, disputando anche due amichevoli contro l’Azerbaijan. Giovedì 27 settembre le ragazze di Davide Mazzanti ...

CENTRO IDEA - Sabato 22 settembre alle 9 il ritrovo nel giardino del Centro visite - via Martelli 300 a Porporana - FE - : Inaugurazione del nuovo percorso didattico all'aperto nel Bosco di Porporana 20-09-2018 / Giorno per giorno Sabato 22 settembre 2018 verrà inaugurato il nuovo percorso conoscitivo didattico all'aperto ...

Fiato sospeso coi problemi Iliad del 20 settembre : la Rete non funziona per parte degli utenti : Ci sono segnalazioni in questi minuti a proposito di problemi Iliad, riscontrati da non pochi utenti italiani il 20 settembre. Nel momento in cui pubblichiamo l'articolo la mole di segnalazioni non è così elevata da indurci a parlare di down, ma è chiaro che siano in corso dei disservizi legati al funzionamento della Rete. Sia per quanto riguarda le chiamate voce, sia ovviamente a proposito della navigazione Internet. Vediamo dunque di capire ...

e_mob 2018 - parterre innovazione per un futuro a basse emissioni : dal 27 al 29 settembre a Palazzo Lombardia i modelli “elettrizzanti” : Nelle tre giornate di e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica che si terrà a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre, c’è spazio per l’innovazione. A proporre progetti per un futuro sostenibile a basse emissioni di gas serra e inquinanti è la Regione Lombardia con “parterre innovazione”, area espositiva con i progetti innovativi sulla mobilità, alcuni dei quali cofinanziati dai fondi europei ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di martedì 18 settembre 2018 : Il pomeriggio parte come sempre con la curva di Rai3 con i Tg Regionali che fanno il loro bel lavoro toccando il 17% di share, vicina dalla curva di Canale5 con Beautiful. In seguito è la curva di Canale5 a polarizzare gli ascolti toccando il 19% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre al di sopra della linea del 10% di share, salendo leggermente nel corso della messa in onda e con la curva gialla dello Sportello ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Ascolti tv martedì 18 settembre 2018 : Simona Ventura torna nel prime time di Canale 5 con Temptation Island in un giorno di talk politici.prosegui la letturaAscolti tv martedì 18 settembre 2018 pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 09:44.

DiMartedì | Puntata 18 settembre 2018 in diretta : Gnocchi imita il ministro Toninelli : [live_placement] Stasera alle 21.10 su La7 torna DiMartedì, il programma di Giovanni Floris, giunto alla sua quinta edizione. TvBlog lo seguirà in liveblogging. DiMartedì | Puntata 18 settembre 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaDiMartedì | Puntata 18 settembre 2018 in diretta: Gnocchi imita il ministro Toninelli pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2018 22:45.

Ghost Recon Wildlands : il weekend gratuito parte dal 20 settembre : Ubisoft ha annunciato il weekend gratuito di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands che si terrà dal 20 al 23 settembre su PS4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, e su PC Windows. Durante il weekend gratuito i giocatori avranno accesso a tutti i contenuti del gioco base, oltre che al PvP Ghost War e a speciali missioni PvE a tema. Coloro che sono interessati ad acquistare il gioco dopo il weekend gratuito potranno ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di martedì 18 settembre 2018 : Ecco i programmi tv che andranno in onda STASERA, martedì 18 settembre 2018, sulle reti generaliste Rai e Mediaset. Su Rai 1 appuntamento con la terza stagione della fiction in prima tv Una pallottola nel cuore, con Gigi Proietti, mentre su Rai 2 la serata è occupata dai Campionati Mondiali di Pallavolo 2018: Italia – Slovenia (1^ fase: 5^ giornata). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Bianca Berlinguer conduce Carta ...

Una pallottola nel cuore 3 riparte dall’omicidio di Enrico : anticipazioni 25 settembre : La prima puntata di Una pallottola nel cuore 3 è partita alla grande con un importante risultato nella gara degli ascolti, poco superiore al 22% di share, e un ottimo Gigi Proietti tornato a vestire i panni di Bruno. Il giornalista torna in onda a cinque anni dall'intervento che gli ha portato via la "pallottola" che aveva nel cuore ma con un caso importante che segnerà la trama orizzontale di questa stagione ovvero la morte di Enrico. Una ...