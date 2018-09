10 antiche pratiche di nascita che ti sconvolgeranno

dilei

: Il 'governo del cambiamento' dalle antiche pratiche berlusconiane. #pacefiscale - LucaErma : Il 'governo del cambiamento' dalle antiche pratiche berlusconiane. #pacefiscale - Ale_De_Chirico : Tecniche innovative e pratiche antiche - Notizie_Milano : Il Giornale: Tecniche innovative e pratiche antiche -

(Di sabato 22 settembre 2018) Il ‘miracolo della vita’ è oggi una procedura medica, sicura nella maggior parte dei casi. Non vengono del tutto eliminati i rischi del caso, considerando anche la possibilità che ci si debba sottoporre a un vero e proprio intervento chirurgico. Dando uno sguardo al passato, neanche troppo remoto, ci sarebbe da sgranare per bene gli occhi nel leggere le descrizioni di quelle che erano le ormai vecchieper dare alla luce un cucciolo d’uomo. Il parto era considerato un processo biologico, nel quale l’intervento esterno era relativamente limitato. Per due millenni è stato utilizzato il metodo del salasso, noto soprattutto per l’uso delle sanguisughe, che è entrato ormai nell’immaginario collettivo per film e serie televisive, ma non rappresentava un ‘must’. Nello specifico si tratta di un prelievo di sangue, al fine di curare un disturbo. Rappresentava inoltre una delle misure ...