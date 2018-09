: Possibile che al #20settembre 2018 si possa rischiare una condanna a morte solo perché si segue una diversa religio… - amnestyitalia : Possibile che al #20settembre 2018 si possa rischiare una condanna a morte solo perché si segue una diversa religio… - amnestyitalia : 15 uomini, 8 donne e una ragazza rischiano la condanna a morte perché di fede Bahà’ì. Nello #Yemen, dopo anni di g… - StellaSirio60 : RT @amnestyitalia: Possibile che al #20settembre 2018 si possa rischiare una condanna a morte solo perché si segue una diversa religione?… -

Il ministro degli Esteri e Cooerazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, esprime seria preoccupazione per le notizie,diffuse da Amnesty International sulla possibiledi 24 cittadiniiti di fede baha'i, tra i quali c'è anche una minorenne. Ieri Italia e Ginevra, durante un sessione sui diritti umani, in Svizzera, hanno unito le loro voci per la risoluzione dei diritti umani a Sana'a.In tema di moratoria della pena di, Moaverò parteciperà a un incontro all' Assemblea dell'Onu a New York.(Di venerdì 21 settembre 2018)